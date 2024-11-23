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بكلمات تدمع لها العين، فنانون ينعون الملحن محمد رحيم بعد رحيله بعمر الـ 45 عاما - أخبار كلمتك

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بكلمات تدمع لها العين، فنانون ينعون الملحن محمد رحيم بعد رحيله بعمر الـ 45 عاما - أخبار كلمتك

بكلمات تدمع لها العين، فنانون ينعون الملحن محمد رحيم بعد رحيله بعمر الـ 45 عاما - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 23 نوفمبر 2024 04:29 صباحاً - وفاة محمد رحيم، بشكل صادم وحزين رحل الملحن محمد رحيم في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 23 نوفمبر عن عمر ناهز الـ45 عامًا.

 

وفاة المطرب محمد رحيم

ونعت مي فاروق زميلها بكلمات مؤثرة وقالت: "أنا مش عارفة مفروض أقول إيه ولا أكتب إيه .. يا رحيم أنا مش مصدقه.. وكلمتك ما ردتش عليَّ زي ما معودني..لا إله إلا الله أنا قلبي وجعني .. سبحان من له الدوام.. ما تعزش على اللي خلقك". 
 

وأضافت:" أنا خسرت أخ عزيز قوي عليا محترم وقلبه طيب ونقي ..أنا بيتي كله حزين مش أنا لوحدي .. لا إله إلا الله  ربنا يغفرلك ويرحمك ويجعلك في الفردوس الاعلي من الجنه يارب يارب يارب". 
 

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فيما قالت مطربة الاوبرا إيناس عز الدين:انا ما بقتش قادرة أتحمل أخبار الوفيات لأهل وأصحاب وزملاء وإخوات وناس غاليين.. اللي بيموت بيرتاح أحنا اللي ربنا يرحمنا من وجع الفراق..رحمة الله عليك يا محمد رحيم كنت من أجدع وأطيب الناس وأكثرهم موهبة وجعت قلوبنا يا أخي.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

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ونعت الفنانة راندا البحيري الملحن محمد رحيم ووصفته بـالمحترم والعبقري وقالت: الله يرحمك يا محترم.الملحن والفنان العبقري الكبير محمد رحيم

 

فيما نعاه تامر حسين قائلا: “خبر مؤلم جدًا جدًا جدًا وصدمة كبيرة لينا كلنا  لحد دلوقتى مش قادر أستوعبها، وفاة أخى وصديقى المُلحن الكبير / محمد رحيم  لا حول ولا قوة إلا بالله”.

 

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كذلك نعاه المطرب والملحن حميد الشاعيري قائلا: لا حول ولا قوة الا بالله …سبحان من له الدوام الفنان محمد رحيم في ذمة الله انا لله وانا اليه راجعون

 

وقدم الاعلامي ممدوح موسي نعى للراحل محمد رحيم قائلا: الله يرحمك ويغفرلك حبيبي  واحد من اعظم الملحنين في الوطن العربي وأكثرهم  موهبه  واحتراما   في الجنه ياصديقي  ان لله وان اليه لراجعون

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وجاء فى نعى المطربة سوما: خير حزين جدا جدا.. وفاه الملحن الكبير محمد رحيم انا لله وانا اليه راجعون ربنا يرحمك 

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كذلك نعاه الشاعر الغنائى محمود الخيامي بـ: لا حول ولا قوة إلا بالله إنتقل إلي رحمة الله الملحن الكبير محمد رحيم نسألكم الدعاء  وإنا لله وإنا إليه راجعون.

 

ومحمد رحيم ملحن وموزع مصرى من مواليد 9 ديسمبر 1979، قام بالتعاون مع الفنان عمرو دياب والفنان حميد الشاعرى فى البوم عودونى سنة 1998 من خلال اغنية وغلاوتك وكانت أول الحانة وعمره19 سنه وكمان البوم (أكتر واحد) سنة 2001 باللحن الشهير حبيبى ولا على باله حيث كان لم 22 من عمره.. وبعدها تعاون مع الكتير من الفنانين أبرزهم عمرو دياب، انغام، اصاله نصرى، محمد حماقى، امال ماهر، اليسا، حسين الجسمى، هشام عباس، خالد عجاج، خالد سليم، محمد محى، سميره سعيد، شيرين عبد الوهاب، ورده الجزائريه وأخرون.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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