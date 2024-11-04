مواعيد وشروط استخراج بيان النجاح لطلاب الفرقة الرابعة لخريجي تجارة عين شمس - أخبار كلمتك

مواعيد وشروط استخراج بيان النجاح لطلاب الفرقة الرابعة لخريجي تجارة عين شمس - أخبار كلمتك

وظائف جديدة بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية، خطوات التقديم والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

وظائف جديدة بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية، خطوات التقديم والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

دعا إلى تدمير غزة وقصف إيران، من هو بيت هيجسيث المرشح لمنصب وزير الدفاع الأمريكي - أخبار كلمتك

دعا إلى تدمير غزة وقصف إيران، من هو بيت هيجسيث المرشح لمنصب وزير الدفاع الأمريكي - أخبار كلمتك

من "صقور" الهجرة، ترامب يسمي كريستي نوم لتولي وزارة الأمن الداخلي - أخبار كلمتك

من "صقور" الهجرة، ترامب يسمي كريستي نوم لتولي وزارة الأمن الداخلي - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:41 - ترامب يكشف عن منصب إيلون ماسك في إدارته الجديدة - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:41 - ترامب يكشف عن منصب إيلون ماسك في إدارته الجديدة - أخبار كلمتك

البوستر الأول لفيلم الست بطولة منى زكي - أخبار كلمتك

البوستر الأول لفيلم الست بطولة منى زكي - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في تصفيات كأس الأمم الإفريقية - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في تصفيات كأس الأمم الإفريقية - أخبار كلمتك

ترامب يعين إيلون ماسك وزيرا لوزارة "كفاءة الحكومة" الأمريكية - أخبار كلمتك

ترامب يعين إيلون ماسك وزيرا لوزارة "كفاءة الحكومة" الأمريكية - أخبار كلمتك

زادت للضعف، معلومات الوزراء تكشف قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

زادت للضعف، معلومات الوزراء تكشف قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

ترامب يعين مقدم البرامج في قناة "فوكس نيوز" بيت هيجسيث وزيرا للدفاع - أخبار كلمتك

ترامب يعين مقدم البرامج في قناة "فوكس نيوز" بيت هيجسيث وزيرا للدفاع - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

ميزانية فيلم MISSION IMPOSSIBLE 8 تتجاوز 400 مليون دولار - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
ميزانية فيلم MISSION IMPOSSIBLE 8 تتجاوز 400 مليون دولار - أخبار كلمتك

ميزانية فيلم MISSION IMPOSSIBLE 8 تتجاوز 400 مليون دولار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 11:32 صباحاً - توم كروز، كشفت تقارير صحفية، أن ميزانية إنتاج فيلم MISSION IMPOSSIBLE 8، تجاوزت 400 مليون دولار، وهو ما يعد رقم ضخم جدا في هوليوود.

وذكرت عدد من التقارير، أنه بسبب تلك الميزانية الضخمة لفيلم MISSION IMPOSSIBLE 8، فإن شركة باراماونت، ترغب بتسويق الفيلم، على اعتباره أنه الجزء الأخير من سلسلة الأفلام الشهيرة، وذلك لتعزيز اهتمام الجمهور وزيادة الإيرادات لتعويض تكاليف الإنتاج الضخمة.

فيلم MISSION IMPOSSIBLE 8. سيُعرض رسميا في صالات السينما بتاريخ 21 مايو 2025.

نهاية سلسلة MISSION IMPOSSIBLE

 وكشف المخرج والكاتب  كريستوفر ماكواري، حقيقة الأخبار التي نشرت مؤخرًا، حول نهاية سلسلة أفلام Mission Impossible الشهيرة، بعد عرض الجزء السابع منها في صالات السينما.

وأوضح ماكواري، في تصريحات صحفية جديدة، أن الجزء القادم من سلسلة أفلام Mission Impossible، وهو فيلم Dead Reckoning،  Part Two  لن يكون الأخير، أن هناك أفلام وأجزاء أخرى من سلسلة أفلام Mission Impossible، سيتم صنعها.

2ef342f8be.jpg

وذكر مخرج سلسلة أفلام Mission Impossible، أنه لا يرى نهاية من الأساس، لسلسلة أفلام توم كروز الشهيرة، ما دامت تصنع النجاح والإيرادات الضخمة، علاوة على إعجاب الجمهور بها.

توم هولاند يهرع لإنقاذ حبيبته زيندايا (فيديو)

تايلور سويفت تتبرع بـ 5 ملايين دولار لمواجهة إعصار ميلتون

ونقدم لكم من خلال موقع "كلمتك"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق