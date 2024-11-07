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توفيق عكاشة يوجه رسالة صادمة لـ أحمد موسى: «آخرتك سودة» - أخبار كلمتك

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توفيق عكاشة يوجه رسالة صادمة لـ أحمد موسى: «آخرتك سودة» - أخبار كلمتك

توفيق عكاشة يوجه رسالة صادمة لـ أحمد موسى: «آخرتك سودة» - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 03:23 مساءً - وجه الإعلامي توفيق عكاشة رسالة صادمة للإعلامي أحمد موسى، بعد قيامه بتحليل أسباب فوز ترامب وهزيمة هاريس، حيث أشار أحمد موسى إلى أن الناخب الأمريكي قال رأيه وانتخب ترامب لإنقاذ بلادهم من موجات التضخم وارتفاع الأسعار ومواجهة التحول الجنسي وإغلاق الحدود في وجه المهاجرين غير الشرعيين وإعادتهم لأوطانهم مع التدخل لوقف الحروب.

أحمد موسى يحلل أسباب فوز ترامب بالانتخابات الأمريكية

وهنا جاء تعليق الإعلامي توفيق عكاشة، الذي صدم أحمد موسى بعدم دقة رؤيته وتحليله بشأن فوز ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية، ووصف تحليل موسى بـ "المستفز"، قائلًا: "إنك تصنع حالة باستفزازك.. آخرتك سواد يا أحمد".

أحمد موسى يفسر سر فوز ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية، كلمتك
أحمد موسى يفسر سر فوز ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية، كلمتك

وكان الإعلامي أحمد موسى قد قام بتحليل أسباب فوز دونالد ترامب على كاميلا هاريس في الانتخابات الأمريكية، حيث قال: "أسباب فوز ترامب وهزيمة هاريس... على عكس استطلاعات الرأي المجهزة والمعلبة والتي تحدثت مبكرا عن تقدم هاريس وبعيدا عن انحياز معظم وسائل الإعلام الأمريكية ودعمها كامالا هاريس على حساب دونالد ترامب".

وأشار أحمد موسى إلى أن "دور الناخب الأمريكي جاء ليقول رأيه وينتخب ترامب لإنقاذ بلادهم من موجات التضخم، وارتفاع الأسعار ومواجهة التحول الجنسي، وإغلاق الحدود في وجه المهاجرين غير الشرعيين، وإعادتهم لأوطانهم مع التدخل لوقف الحروب التي اندلعت خلال سنوات حكم الحزب الديمقراطي برئاسة بايدن، والذي دعم الإبادة بحق الشعب الفلسطيني في غزة، بتزويد الكيان الصهيوني بكل أنواع السلاح والقنابل الفتاكة وغض الطرف عن المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال بل واستخدام الكلمتك عدة مرات ضد إرادة المجتمع الدولي لوقف العدوان على غزة".

توفيق عكاشة يوجه رسالة صادمة لـ أحمد موسى

وأضاف أحمد موسى أن "الشعب الأمريكى أخرج الكارت الأحمر للحزب غير الديمقراطي برئاسة بايدن وتابعته هاريس، بعد استخدام سلطاتهم ورفع دعاوى ضد ترامب لمنعه من خوض الانتخابات؛ وصدور أحكام ضده ووصفها ترامب بأنها أحكام سياسية.. ننتظر وقف الحروب وإحلال السلام وعودة الاستقرار في منطقتنا والعالم". 

توفيق عكاشة يوجه رسالة لأحمد موسى، كلمتك
توفيق عكاشة يوجه رسالة لأحمد موسى، كلمتك


وهنا وجه الإعلامي توفيق عكاشة رسالة لـ أحمد موسى بشأن تحليله لفوز ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، فقال تغريدة عبر منصة "أكس"، تويتر سابقًا: "بطل افتاءات..  آخرتك سواد يا أحمد". 
 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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