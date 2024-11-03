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مسلسل الملكة «وو» يحصل على لقب أسوأ دراما كورية لعام 2024 - أخبار كلمتك

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مسلسل الملكة «وو» يحصل على لقب أسوأ دراما كورية لعام 2024 - أخبار كلمتك

مسلسل الملكة «وو» يحصل على لقب أسوأ دراما كورية لعام 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 01:08 مساءً - حصل مسلسل الملكة «وو»  Queen Woo على لقب أسوأ عمل درامي لعام 2024 وفقًا لآراء الخبراء بكوريا.

وأجرت وكالة الأخبار البارزة في مجال الرياضة والفنون الكورية JoyNews24 استطلاع رأي شارك به أكثر من 2000 متخصص في مجال الترفيه، وأعلنت الصحيفة الكورية عن الترتيب الذي توصل إليه الخبراء من خلال التصويت، وكان كالآتي:

أفضل دراما كورية لعام 2024

تعادل في المركز الأول لأفضل دراما كورية مسلسلي Queen Of Tears وLovely Eunner

بينما حصدت المركز الثاني دراما Good partner

وكان المركز الثالث من نصيب مسلسل CONNECTION، والمركز الرابع إلى Black out.

أسوأ دراما الكورية لعام 2024

وتضمن التصويت كذلك فئة أسوأ دراما لعام 2024 والتي فاز بها مسلسل Queen WOO التاريخي للفنانة جون سو والنجم شانج ووك.

وتضمنت قائمة أسوأ أعمال درامية لعام 2024 كذلك مسلسلات عديدة منها: the escape of the seven، وbeauty and mister romantic، وlove next door، ودراما نيتفلكس الشهيرة SWEET HOME 3

انتقادات دراما Queen Woo

وقد سبق وواجهت دراما Queen Woo الكورية جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بسبب الشكوك في دقتها التاريخية، فلاقت العديد من الانتقادات حول الأزياء والشخصيات التي تميل إلى الصينية أكثر منها الكورية.

ويدور مسلسل "Queen Woo" عن مجموعة من الأمراء الساعين للعرش بسبب وفاة الملك مفاجئة، والملكة Woo التي تُعد هدفًا لخمس قبائل تسعى للسيطرة على السلطة، حيث يكافحون لتأسيس ملك جديد في غضون 24 ساعة.

وتجسد Jeon Jong Seo دور Woo Hee، ملكة جوغوريو بينما يلعب الممثل Kim Moo Yeol دور Daemak-Ri Eulpa-So رئيس وزراء جوغوريو وجندي الملك، ويؤدي Ji Chang Wook دور Go Nam Mu، زوج ووهي وملك جوغوكشون، جو نام مو، وهو ملك جوجوريو ذو عقل بارع بما يكفي لقيادة 5000 جندي وهزيمة 30000 جندي من سلالة هان.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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