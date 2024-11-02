أحمد فهمي وزوجته أميرة فراج في ضيافة "صاحبة السعادة" الإثنين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 2 نوفمبر 2024 09:04 مساءً - يستضيف برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس على قناة "dmc"، بعد غد الاثنين المطرب الفنان أحمد فهمي وزوجته المطربة أميرة فراج.

يتحدث أحمد فهمي وزوجته أميرة فراج خلال الحوار عن حياتهم الأسرية والفنية، وأهم التحديات التي واجهوها وأبرز الأعمال التي قدموها، بالإضافة إلى العديد من المحاور الأخرى التي يتناولها اللقاء.

برنامج صاحبة السعادة

"صاحبة السعادة" يذاع يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع في تمام الساعة الحادية عشر مساء.

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