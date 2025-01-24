جابر محمد: الرئيس العليمي يتعامل مع كافة المعطيات بعقلية منفتحة تُراعي تعقيدات الوضع - أخبار كلمتك

أكد الإعلامي والمحلل السياسي جابر محمد، أن فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، يعد من أفضل السياسيين اليمنيين الذين تمكنوا من قراءة المشهد السياسي في الشمال والجنوب بواقعية عميقة.

وقال جابر في تغريدة له على منصة "أكس" إن الرئيس العليمي يتعامل مع كافة المعطيات بروح وعقلية منفتحة تُراعي تعقيدات الساحة السياسية اليمنية".



وأشار إلى أنه "يسعى بإخلاص إلى إنقاذ المرحلة الراهنة وإخراج اليمن من أزمة الانقلاب الحوثي، واضعًا البلاد على الطريق الصحيح نحو تحقيق السلام الذي يظل هدفه الأساسي ليشمل الأرض والإنسان".

وأضاف أن "هناك أصوات جنوبية تعتبر أنه يقف ضد الإرادة الجنوبية، بينما يرى البعض في الشمال أنه يدعم قوى انفصالية، لكن الحقيقة تكمن في كونه شخصية سياسية متزنة بامتياز، بارعة في خلق مناخ سياسي يسمح للشرعية بالمضي قُدمًا وفق ما خُطط له خلال اتفاق مشاورات الرياض".



واختتم قائلًا: "الرئيس يؤدي واجبه الوطني بما يتماشى مع الشراكة السياسية المتفق عليها بين كافة القوى الحزبية والسياسية، ويعمل بجهد كبير على مراعاة كل الظروف على مستوى الوطن".

