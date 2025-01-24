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جابر محمد: الرئيس العليمي يتعامل مع كافة المعطيات بعقلية منفتحة تُراعي تعقيدات الوضع - أخبار كلمتك

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جابر محمد: الرئيس العليمي يتعامل مع كافة المعطيات بعقلية منفتحة تُراعي تعقيدات الوضع - أخبار كلمتك

جابر محمد: الرئيس العليمي يتعامل مع كافة المعطيات بعقلية منفتحة تُراعي تعقيدات الوضع - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 24 يناير 2025 04:17 مساءً - كلمتك/خاص:

أكد الإعلامي والمحلل السياسي جابر محمد، أن فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، يعد من أفضل السياسيين اليمنيين الذين تمكنوا من قراءة المشهد السياسي في الشمال والجنوب بواقعية عميقة.

 

وقال جابر في تغريدة له على منصة "أكس" إن الرئيس العليمي يتعامل مع كافة المعطيات بروح وعقلية منفتحة تُراعي تعقيدات الساحة السياسية اليمنية".


وأشار إلى أنه "يسعى بإخلاص إلى إنقاذ المرحلة الراهنة وإخراج اليمن من أزمة الانقلاب الحوثي، واضعًا البلاد على الطريق الصحيح نحو تحقيق السلام الذي يظل هدفه الأساسي ليشمل الأرض والإنسان".

 

وأضاف أن "هناك أصوات جنوبية تعتبر أنه يقف ضد الإرادة الجنوبية، بينما يرى البعض في الشمال أنه يدعم قوى انفصالية، لكن الحقيقة تكمن في كونه شخصية سياسية متزنة بامتياز، بارعة في خلق مناخ سياسي يسمح للشرعية بالمضي قُدمًا وفق ما خُطط له خلال اتفاق مشاورات الرياض".


واختتم قائلًا: "الرئيس يؤدي واجبه الوطني بما يتماشى مع الشراكة السياسية المتفق عليها بين كافة القوى الحزبية والسياسية، ويعمل بجهد كبير على مراعاة كل الظروف على مستوى الوطن".
 

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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