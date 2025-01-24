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وزير النقل يعلن الاستعداد لهذا الامر الهام - أخبار كلمتك

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وزير النقل يعلن الاستعداد لهذا الامر الهام - أخبار كلمتك

وزير النقل يعلن الاستعداد لهذا الامر الهام - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 24 يناير 2025 03:57 مساءً - كلمتك/خاص:

دعا معالي وزير النقل الدكتور، عبدالسلام صالح حُميد، جميع التجار والمستوردين والشركات التجارية والخطوط الملاحية تسيير رحلاتها لميناء عدن والموانئ المحررة، لما تتمتع به من قدرات فنية وطاقة استيعابية وتقديم خدمات ملاحية جيدة ،مؤكداً ان الوزارة ستقدم كافة التسهيلات وتذليل الصعوبات التي تواجههم.

واعتبر معالي وزير النقل في تصريح لوسائل الاعلام المختلفة، ان التطورات والأحداث الاخيرة التي استهدفت موانئ الحديدة والصعوبات والتهديدات التي تواجهها الخطوط الملاحية وشركات الاستيراد تشكل وضعاً حرجاً وصعباً على حركة النشاط التجارية و الملاحة في موانئ الحديدة ، معلناً استعداد وجاهزية الموانئ فيها لاستقبال كافة الخطوط الملاحية وشركات الاستيراد وتأمين سلاسل الامداد التجارية والاغاثية إلى جميع المناطق الواقعة تحت سيطرة المليشيات الحوثية بكل يسر وأمان .

واشار الوزير حُميد، الى ان الصراع في البحر الأحمر التي اشعلته المليشيات الحوثية الإرهابية بأستهداف خطوط الملاحة الدولية خدمة لأهداف ايران أثرت بصورة ملحوظة على الحركة الملاحية للسفن في الممرات والخطوط البحرية الدولية، فضلاً على انعكاساته الكارثية على البلاد مما أدى ذلك إلى رفع نسبة التأمين واجور الشحن البحري بصورة مضاعفة وانعكس ذلك على اسعار السلع والخدمات التي بدورها أثرت على مستوى معيشة الشعب، مطالباً الأشقاء في التحالف العربي والمجتمع الدولي بوقف ابتزاز الحوثيين للتجار والمستوردين عبر موانئ عدن والمناطق المحررة من خلال النقاط الحدودية لإجبار التجار على دفع الجمارك والضرائب بنسبة مائة بالمائة والعمل على تخفيف معاناة الشعب اليمني التي يتجرع مأسي الفقر والجوع بسبب غطرسة وتكبر المليشياث الحوثية الانقلابية.
 

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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