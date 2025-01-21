عاجل:عيدروس الزبيدي يفجرها بشأن الوحدة اليمنية - أخبار كلمتك

عاجل:عيدروس الزبيدي يفجرها بشأن الوحدة اليمنية - أخبار كلمتك

كولر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة فاركو في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

كولر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة فاركو في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

غزل المحلة يخسر على أرضه أمام حرس الحدود 1-0 بالدوري - أخبار كلمتك

غزل المحلة يخسر على أرضه أمام حرس الحدود 1-0 بالدوري - أخبار كلمتك

الأهلي يقيم عزاء الراحل ميمي الشربيني الخميس المقبل - أخبار كلمتك

الأهلي يقيم عزاء الراحل ميمي الشربيني الخميس المقبل - أخبار كلمتك

الدوري الممتاز، البنك الأهلي يتخطى الجونة بثنائية في مباراة الكروت الحمراء - أخبار كلمتك

الدوري الممتاز، البنك الأهلي يتخطى الجونة بثنائية في مباراة الكروت الحمراء - أخبار كلمتك

تعليمات هامة لطلاب التعليم المفتوح والتعلم المدمج بجامعة عين شمس - أخبار كلمتك

تعليمات هامة لطلاب التعليم المفتوح والتعلم المدمج بجامعة عين شمس - أخبار كلمتك

خبير: خفض الفائدة يعزز أداء البورصة المصرية لكنه ليس كافيًا للتعافي الكامل - أخبار كلمتك

خبير: خفض الفائدة يعزز أداء البورصة المصرية لكنه ليس كافيًا للتعافي الكامل - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. إسعاد يونس تكشف عن البوستر التشويقي لـ«كامل العدد 3 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. إسعاد يونس تكشف عن البوستر التشويقي لـ«كامل العدد 3 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. تفاصيل شخصية أكرم حسني في «الكابتن» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. تفاصيل شخصية أكرم حسني في «الكابتن» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تفاصيل حفل ماجدة الرومي في عيد الحب 2025 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تفاصيل حفل ماجدة الرومي في عيد الحب 2025 - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

الزنداني يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير اليابان - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الزنداني يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير اليابان - أخبار كلمتك

الزنداني يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير اليابان - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 05:47 مساءً - كلمتك/خاص:

تسلّم وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور شائع الزنداني، اليوم، نسخة من أوراق اعتماد، ناكاشيما يويتشي، سفير اليابان لدى اليمن.
‏وخلال اللقاء، رحب وزير الخارجية بتعيين السفير ناكاشيما.
‏معبراً عن تمنياته له بالتوفيق في مهامه الجديدة، مشيداً بالعلاقات الثنائية التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين..مؤكداً استعداد الوزارة تقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح مهام السفير في اليمن.
‏كما أشاد معالي الوزير، بالدعم السخي الذي تقدمه اليابان لليمن، بما في ذلك حزمة المساعدات الإنسانية، إلى جانب مشاريع استراتيجية مثل توسعة ميناء عدن، وتعزيز قدرات مصلحة خفر السواحل، مشيراً إلى أهمية هذا الدعم في تعزيز التنمية وتحقيق الاستقرار في اليمن.
‏وعبّر السفير ناكاشيما يويتشي، عن سعادته بتعيينه سفيرًا لدى اليمن، مؤكداً حرصه على تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
‏وجدد إدانة حكومة بلاده لتصعيد مليشيات الحوثي في البحر الأحمر واستهداف السفن التجارية، واعتبر ذلك تهديداً خطيراً للأمن والسلم الإقليميين.
‏مؤكداً استعداد اليابان لمواصلة دعم الحكومة اليمنية والجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن. ⁦‪mofa-ye.org/Pages/?p=30760

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

إخترنا لك

مدير شركة النفط الاسبق يتحدث عن امكانية عدم تمكن الشركة بعدن من دفع المرتبات - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق