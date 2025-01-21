الزنداني يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير اليابان - أخبار كلمتك

تسلّم وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور شائع الزنداني، اليوم، نسخة من أوراق اعتماد، ناكاشيما يويتشي، سفير اليابان لدى اليمن.

‏وخلال اللقاء، رحب وزير الخارجية بتعيين السفير ناكاشيما.

‏معبراً عن تمنياته له بالتوفيق في مهامه الجديدة، مشيداً بالعلاقات الثنائية التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين..مؤكداً استعداد الوزارة تقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح مهام السفير في اليمن.

‏كما أشاد معالي الوزير، بالدعم السخي الذي تقدمه اليابان لليمن، بما في ذلك حزمة المساعدات الإنسانية، إلى جانب مشاريع استراتيجية مثل توسعة ميناء عدن، وتعزيز قدرات مصلحة خفر السواحل، مشيراً إلى أهمية هذا الدعم في تعزيز التنمية وتحقيق الاستقرار في اليمن.

‏وعبّر السفير ناكاشيما يويتشي، عن سعادته بتعيينه سفيرًا لدى اليمن، مؤكداً حرصه على تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

‏وجدد إدانة حكومة بلاده لتصعيد مليشيات الحوثي في البحر الأحمر واستهداف السفن التجارية، واعتبر ذلك تهديداً خطيراً للأمن والسلم الإقليميين.

‏مؤكداً استعداد اليابان لمواصلة دعم الحكومة اليمنية والجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن. ⁦‪mofa-ye.org/Pages/?p=30760