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الزبيدي:الشوارع تملأها الحفر والقمامة بسبب هذا الوزير - أخبار كلمتك

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الزبيدي:الشوارع تملأها الحفر والقمامة بسبب هذا الوزير - أخبار كلمتك

الزبيدي:الشوارع تملأها الحفر والقمامة بسبب هذا الوزير - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 05:07 مساءً - كلمتك/خاص:

قال القيادي الحوثي عبدالغني الزبيدي:‏شوارع صنعاء تملأها الحفر وبعض الشوارع تكاد  ينعدم فيها الأزفلت.
واضاف: القمامة تملأ الشوارع  والسبب  أن حمود عباد  مهتم بالنوافير ولو كانت تحت الجسور هات يابي... هات... الفساد يشتي رجال. 
 

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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