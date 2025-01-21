قال القيادي الحوثي عبدالغني الزبيدي:شوارع صنعاء تملأها الحفر وبعض الشوارع تكاد ينعدم فيها الأزفلت.
واضاف: القمامة تملأ الشوارع والسبب أن حمود عباد مهتم بالنوافير ولو كانت تحت الجسور هات يابي... هات... الفساد يشتي رجال.
الزبيدي:الشوارع تملأها الحفر والقمامة بسبب هذا الوزير - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 05:07 مساءً - كلمتك/خاص:
قال القيادي الحوثي عبدالغني الزبيدي:شوارع صنعاء تملأها الحفر وبعض الشوارع تكاد ينعدم فيها الأزفلت.
قال القيادي الحوثي عبدالغني الزبيدي:شوارع صنعاء تملأها الحفر وبعض الشوارع تكاد ينعدم فيها الأزفلت.
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