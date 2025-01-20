الرياضة - 11:16 - بعد طول انتظار «Wi-Fi Calling».. تفاصيل إطلاق خدمة مكالمات الواي فاي - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:16 - بعد طول انتظار «Wi-Fi Calling».. تفاصيل إطلاق خدمة مكالمات الواي فاي - أخبار كلمتك

مدبولي يتوجه إلى سويسرا للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس - أخبار كلمتك

مدبولي يتوجه إلى سويسرا للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس - أخبار كلمتك

عبد اللطيف: سنتعامل بحزم مع أي واقعة تخالف قواعد المنظومة التعليمية داخل المدارس - أخبار كلمتك

عبد اللطيف: سنتعامل بحزم مع أي واقعة تخالف قواعد المنظومة التعليمية داخل المدارس - أخبار كلمتك

وزارة الإنتاج الحربي تدشن شركة TUYA TECHNoLoGY لنظم المعلومات - أخبار كلمتك

وزارة الإنتاج الحربي تدشن شركة TUYA TECHNoLoGY لنظم المعلومات - أخبار كلمتك

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي 2025 الترم الأول - أخبار كلمتك

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي 2025 الترم الأول - أخبار كلمتك

مدبولي يغادر القاهرة للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس بسويسرا - أخبار كلمتك

مدبولي يغادر القاهرة للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس بسويسرا - أخبار كلمتك

وفاة اكاديمي بارز أثناء تأدية عمله بقاعة المحاضرات في تعز (مؤلم) - أخبار كلمتك

وفاة اكاديمي بارز أثناء تأدية عمله بقاعة المحاضرات في تعز (مؤلم) - أخبار كلمتك

الأرصاد يتوقع أجواء باردة وباردة نسبياً - أخبار كلمتك

الأرصاد يتوقع أجواء باردة وباردة نسبياً - أخبار كلمتك

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة اليوم - أخبار كلمتك

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة اليوم - أخبار كلمتك

بيتكوين تسجل مستوى قياسيًّا جديدًا مع بدء العد التنازلي لتنصيب ترامب - أخبار كلمتك

بيتكوين تسجل مستوى قياسيًّا جديدًا مع بدء العد التنازلي لتنصيب ترامب - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

منصور:اين دور مشايخ يافع لحماية بناتهن المستضعفات في عدن؟ - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
منصور:اين دور مشايخ يافع لحماية بناتهن المستضعفات في عدن؟ - أخبار كلمتك

منصور:اين دور مشايخ يافع لحماية بناتهن المستضعفات في عدن؟ - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 20 يناير 2025 09:52 صباحاً - كلمتك/خاص:

قال الصحفي انيس منصور:المواطنة رنا هيثم السعدي اليافعي طلقت الطلقة الثالثة من زوجها محمد علوي السعدي ، الزوج اقتحم منزلها وتوعد بان يحرق قلبها على بناتها.
فتح النار على ابنته نور، مما أدى إلى إصابتها بطلقتين في الكلى واستلزم استئصال كليتها اليسرى لم يكتف بذلك، بل حاول قتل ابنته الصغرى، إلا أن المسدس تعطل قبل أن يتمكن من إطلاق النار. تدخل الناس وتمكنوا من الإمساك به وتسليمه للسلطات.

واضاف:تم سجنه وتحويل قضيته إلى النيابة العامة، لكن النيابة للأسف خففت التهمة من شروع في القتل إلى مجرد إيذاء بسيط، بحجة أن المجني عليها ابنته، وأن القانون لا يسمح بمعاقبة الأب بقتل ولده والقاضي يوسف في محكمة المنصورة استكمل التساهل وأصدر قراراً بالإفراج عن المتهم، على الرغم من توسلات الأم في قاعة المحكمة التي حذرته من أن الإفراج عنه سيعرضها وأطفالها للخطر . رد عليها القاضي: "إيش تشتيني أعمل لك ؟".

واختتم:اليوم، يستمر الأب في إرسال رسائل تهديد يومية للأم مؤكداً عزمه على قتلها وقتل أطفالها. هل ننتظر حتى تتكرر مأساة مشابهة لقضية مقتل المعلمة نسرين ؟نناشد الجهات المسؤولة والمشايخ وكل من يملك ضميراً حياً للتحرك الفوري وحماية هذه الأسرة من خطر يهدد حياتها .

a330416973.jpgfb4e23261c.jpg7c66602dbd.jpg

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الأرصاد يتوقع أجواء باردة وباردة نسبياً - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق