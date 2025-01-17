عاجل : بيان ناري من المجلس الإنتقالي يكشف فيه عن هذا الأمر ! - أخبار كلمتك

أصدر المجلس الانتقالي بيان ناري في محافظة شبوة .

وقال المجلس في بيان له تلقى كلمتك على نسخة منه جاء فيه :

تابعت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي محافظة شبوة بكل أسف ما تقوم به وزارة النفط من أعمال تكرس سياسات الهيمنة والنفوذ على خيرات ومقدرات المحافظة، وآخرها محاولات تمرير اتفاقيات مشبوهة وغير قانونية، إضافة إلى اختيار وفد تفاوضي حكومي مع شركة OMV النمساوية يضم شخصيات جميعها من خارج المحافظة، مما يُعد استهدافًا واضحًا لممتلكات شبوة وتهميشًا لإرادة أبنائها.

وتؤكد القيادة المحلية أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة النفط سابقًا، والمتمثلة في رفض قرار تعيين الدكتور عبدالله علي الدمبي مديرًا عامًا للشركة اليمنية للاستثمارات النفطية، إلى جانب عرقلة إنشاء مصفاة شبوة كمشروع استراتيجي يمثل حقًا مشروعًا لأبناء المحافظة، تُعد استهدافًا مباشرًا لمصالح أبناء شبوة وحقوقهم المشروعة.

وفي هذا السياق، تؤيد القيادة ما جاء في اجتماع هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي اليوم، من رفض قاطع للإجراءات المتخذة في شركة الاستثمارات النفطية (وايكوم) ومحاولة فرض إدارة للشركة من خارج مناطق الامتياز النفطي، واعتبار ذلك استهدافًا ممنهجًا وخطيرًا للجنوب عامة، ومحافظة شبوة خاصة، وتؤيد أيضًا كل ما ورد في تصريح المصدر المسؤول للسلطة المحلية في هذا الشأن.

وعليه، فإن القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بمحافظة شبوة تحذر من الاستمرار في سياسة استهداف المحافظة ومصالحها، وتؤكد أن هذه الممارسات التي تضر بالسلم الاجتماعي لن تثني أبناء شبوة عن الدفاع عن حقوقهم المشروعة بكافة الوسائل والطرق الممكنة، كما تطالب بإجراء تحقيق شامل وتفصيلي في ملف قطاع 5 بمحافظة شبوة، وما جرى فيه من عمليات فساد ونهب منذ عقود حتى اليوم، لضمان حماية حقوق المحافظة وأبنائها من العبث والاستهداف المستمر.

وتشدد القيادة المحلية على حق أبناء شبوة في إدارة شؤون محافظتهم، محذرة من أن محاولات إعادة أساليب الهيمنة على المحافظة لن تؤدي إلا إلى تصعيد شعبي متزايد، وإصرار أكبر على التمسك بالحقوق المشروعة، كما تحمل القيادة المحلية الجهات المعنية المسؤولية الكاملة عن التبعات الخطيرة لهذه السياسات الاستفزازية وما قد تسببه من تهديد لاستقرار المحافظة وأمنها.

وتدعو القيادة المحلية كافة القوى السياسية والمجتمعية في شبوة وأبناء المحافظة إلى التكاتف والوقوف صفًا واحدًا في مواجهة هذه السياسات التي تستهدف حاضر ومستقبل المحافظة، والعمل بروح الفريق الواحد لحماية حقوق شبوة والدفاع عن مصالحها ومقدراتها في وجه كل محاولات التهميش والإقصاء.

صادر عن: القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي محافظة شبوة