"العربية للسيارات" تستقبل العام الجديد بعروض مميزة على طرازات "إنفينيتي" - أخبار كلمتك

"العربية للسيارات" تستقبل العام الجديد بعروض مميزة على طرازات "إنفينيتي" - أخبار كلمتك

الزبيدي:عشت شهورا قاسية لم اذق طعم النوم والاكل واعلامي يفتح النار - أخبار كلمتك

الزبيدي:عشت شهورا قاسية لم اذق طعم النوم والاكل واعلامي يفتح النار - أخبار كلمتك

بالفيديو.. تعرف على الطريقة التي تمت فيها سرقة المرتبات في صنعاء - أخبار كلمتك

بالفيديو.. تعرف على الطريقة التي تمت فيها سرقة المرتبات في صنعاء - أخبار كلمتك

درس مع هاني بن بريك.. شيخ سلفي بارز ينضم الى الحوثيين ويعلن استعداده للحرب - أخبار كلمتك

درس مع هاني بن بريك.. شيخ سلفي بارز ينضم الى الحوثيين ويعلن استعداده للحرب - أخبار كلمتك

تقليص مدد الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.. حصاد مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي - أخبار كلمتك

تقليص مدد الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.. حصاد مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:56 - احتفالا بعيدها 73.. «الداخلية» تذيع أوبريت بعنوان «إيد واحدة» - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:56 - احتفالا بعيدها 73.. «الداخلية» تذيع أوبريت بعنوان «إيد واحدة» - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:56 - برنامج «مودة» يطلق المرحلة الثانية من مبادرة المناطق الحدودية - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:56 - برنامج «مودة» يطلق المرحلة الثانية من مبادرة المناطق الحدودية - أخبار كلمتك

الغرف العربية: دور السعودية كبير في تمكين الشباب والمرأة - أخبار كلمتك

الغرف العربية: دور السعودية كبير في تمكين الشباب والمرأة - أخبار كلمتك

وفاة الممثلة البريطانية الشهيرة جوان بلاورايت - أخبار كلمتك

وفاة الممثلة البريطانية الشهيرة جوان بلاورايت - أخبار كلمتك

لجان القاهرة تستعد لاستقبال طلاب الشهادة الإعدادية في امتحانات نصف العام - أخبار كلمتك

لجان القاهرة تستعد لاستقبال طلاب الشهادة الإعدادية في امتحانات نصف العام - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

عاجل : بيان ناري من المجلس الإنتقالي يكشف فيه عن هذا الأمر ! - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
عاجل : بيان ناري من المجلس الإنتقالي يكشف فيه عن هذا الأمر ! - أخبار كلمتك

عاجل : بيان ناري من المجلس الإنتقالي يكشف فيه عن هذا الأمر ! - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 17 يناير 2025 01:37 مساءً - كلمتك/ خاص

أصدر المجلس الانتقالي بيان ناري في محافظة شبوة .

وقال المجلس في بيان له تلقى كلمتك على نسخة منه جاء فيه :

تابعت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي محافظة شبوة بكل أسف ما تقوم به وزارة النفط من أعمال تكرس سياسات الهيمنة والنفوذ على خيرات ومقدرات المحافظة، وآخرها محاولات تمرير اتفاقيات مشبوهة وغير قانونية، إضافة إلى اختيار وفد تفاوضي حكومي مع شركة OMV النمساوية يضم شخصيات جميعها من خارج المحافظة، مما يُعد استهدافًا واضحًا لممتلكات شبوة وتهميشًا لإرادة أبنائها.

وتؤكد القيادة المحلية أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة النفط سابقًا، والمتمثلة في رفض قرار تعيين الدكتور عبدالله علي الدمبي مديرًا عامًا للشركة اليمنية للاستثمارات النفطية، إلى جانب عرقلة إنشاء مصفاة شبوة كمشروع استراتيجي يمثل حقًا مشروعًا لأبناء المحافظة، تُعد استهدافًا مباشرًا لمصالح أبناء شبوة وحقوقهم المشروعة.

وفي هذا السياق، تؤيد القيادة ما جاء في اجتماع هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي اليوم، من رفض قاطع للإجراءات المتخذة في شركة الاستثمارات النفطية (وايكوم) ومحاولة فرض إدارة للشركة من خارج مناطق الامتياز النفطي، واعتبار ذلك استهدافًا ممنهجًا وخطيرًا للجنوب عامة، ومحافظة شبوة خاصة، وتؤيد أيضًا كل ما ورد في تصريح المصدر المسؤول للسلطة المحلية في هذا الشأن.

وعليه، فإن القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بمحافظة شبوة تحذر من الاستمرار في سياسة استهداف المحافظة ومصالحها، وتؤكد أن هذه الممارسات التي تضر بالسلم الاجتماعي لن تثني أبناء شبوة عن الدفاع عن حقوقهم المشروعة بكافة الوسائل والطرق الممكنة، كما تطالب بإجراء تحقيق شامل وتفصيلي في ملف قطاع 5 بمحافظة شبوة، وما جرى فيه من عمليات فساد ونهب منذ عقود حتى اليوم، لضمان حماية حقوق المحافظة وأبنائها من العبث والاستهداف المستمر.

وتشدد القيادة المحلية على حق أبناء شبوة في إدارة شؤون محافظتهم، محذرة من أن محاولات إعادة أساليب الهيمنة على المحافظة لن تؤدي إلا إلى تصعيد شعبي متزايد، وإصرار أكبر على التمسك بالحقوق المشروعة، كما تحمل القيادة المحلية الجهات المعنية المسؤولية الكاملة عن التبعات الخطيرة لهذه السياسات الاستفزازية وما قد تسببه من تهديد لاستقرار المحافظة وأمنها.

وتدعو القيادة المحلية كافة القوى السياسية والمجتمعية في شبوة وأبناء المحافظة إلى التكاتف والوقوف صفًا واحدًا في مواجهة هذه السياسات التي تستهدف حاضر ومستقبل المحافظة، والعمل بروح الفريق الواحد لحماية حقوق شبوة والدفاع عن مصالحها ومقدراتها في وجه كل محاولات التهميش والإقصاء.

صادر عن: القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي محافظة شبوة

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

العيسي:لاجنوب قادم - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق