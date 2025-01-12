رسالة نارية من المقطري لجماعة الحوثي: النهاية قريبة - أخبار كلمتك

أكدت الناشطة الحقوقية إشراق المقطري أن الممارسات الوحشية التي ارتكبتها جماعة الحوثي بحق المدنيين في محافظة البيضاء لن تسهم إلا في تسريع نهايتها. وأشارت إلى أن الجماعة تعتقد خطأً أنها قادرة على كسر إرادة اليمنيين وتركيعهم، لكنها تغفل عن دروس التاريخ ومصير الطغاة الذين ارتكبوا انتهاكات ضد شعوبهم.

وأضافت المقطري في تصريحاتها أن الحوثيين لم يتعظوا من مآلات بشار الأسد في سوريا وحسن نصر الله في لبنان، وغيرهم من القادة الذين مارسوا القمع بحق مواطنيهم. وأوضحت أن الحوثي، الذي صعد إلى السلطة في لحظة غفلة تاريخية عبر استخدام السلاح والقوة، ستزول جميع الأسباب التي أبقته في المشهد.

وأكدت المقطري أن ذاكرة اليمنيين ستظل حية تحمل تفاصيل ما حدث لهم، وأن قصص الضحايا ومعاناتهم ستتناقلها الأجيال المتعاقبة كدروس من التاريخ. وشددت على أن العدالة ستظل مطلوبة لمحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين في اليمن.