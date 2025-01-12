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رسالة نارية من المقطري لجماعة الحوثي: النهاية قريبة - أخبار كلمتك

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رسالة نارية من المقطري لجماعة الحوثي: النهاية قريبة - أخبار كلمتك

رسالة نارية من المقطري لجماعة الحوثي: النهاية قريبة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 12 يناير 2025 06:57 مساءً - كلمتك/خاص

أكدت الناشطة الحقوقية إشراق المقطري أن الممارسات الوحشية التي ارتكبتها جماعة الحوثي بحق المدنيين في محافظة البيضاء لن تسهم إلا في تسريع نهايتها. وأشارت إلى أن الجماعة تعتقد خطأً أنها قادرة على كسر إرادة اليمنيين وتركيعهم، لكنها تغفل عن دروس التاريخ ومصير الطغاة الذين ارتكبوا انتهاكات ضد شعوبهم.

وأضافت المقطري في تصريحاتها أن الحوثيين لم يتعظوا من مآلات بشار الأسد في سوريا وحسن نصر الله في لبنان، وغيرهم من القادة الذين مارسوا القمع بحق مواطنيهم. وأوضحت أن الحوثي، الذي صعد إلى السلطة في لحظة غفلة تاريخية عبر استخدام السلاح والقوة، ستزول جميع الأسباب التي أبقته في المشهد.

وأكدت المقطري أن ذاكرة اليمنيين ستظل حية تحمل تفاصيل ما حدث لهم، وأن قصص الضحايا ومعاناتهم ستتناقلها الأجيال المتعاقبة كدروس من التاريخ. وشددت على أن العدالة ستظل مطلوبة لمحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين في اليمن.

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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