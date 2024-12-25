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استعراض لقوات امن المنطقة الحرة بعدن(صور) - أخبار كلمتك

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استعراض لقوات امن المنطقة الحرة بعدن(صور) - أخبار كلمتك

استعراض لقوات امن المنطقة الحرة بعدن(صور) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 07:42 مساءً - كلمتك/خاص:

شهدت قوات أمن المنطقة الحرة في عدن، بقيادة العميد جمال ديان، صباح اليوم تنظيم الطابور العسكري الصباحي، في استعراض يعكس الانضباط والجاهزية العالية لهذه القوات.

تخلل الطابور عرض للمهارات والقدرات التنظيمية، بالإضافة إلى التوجيهات والتعليمات من القيادة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة الحرة. ويأتي هذا ضمن الجهود المتواصلة لتعزيز الانضباط العسكري ورفع كفاءة الأفراد في مواجهة التحديات الأمنية.

العميد جمال ديان أشاد بروح الالتزام والجهود المبذولة من أفراد القوات، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل بروح الفريق لضمان تحقيق الأمن وخدمة المجتمع بكفاءة عالية.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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