اول تعليق على خسارة منتخبنا أمام نظيره السعودي - أخبار كلمتك

علق الكاتب وثيق القاضي على خسارة منتخب اليمن مباراته الثانية أمام السعودية بنتيجة 2-3 بعدما أنهى الشوط الأول متقدما 2-1



وقال وثيق القاضي في تعليق على حائط صفحته الرسمية بموقع فيسبوك:

طبيعي جدًا خسارتنا للمباراة، ما قصروا والله، تقدموا بهدفين وأمام من؟

أمام منتخب السعودية الذي أوقف سلسلة الأرجنتين في نهائيات كاس العالم، منتخب مدجج بالنجوم والدوري السعودي يعتبر من أقوى الدوريات في العالم وفيه كوكبة نجوم عالميين في الدوري السعودي يحتك بهم اللاعب المحلي



وتابع بالقول:ورغم كل هذا منتخبنا الذي لا يجد حارة يعسكر فيها يحرج الأخضر ويذبِل أوراقه في بداية اللقاء ويتقدم بهدفين.

مختتما بالقول:

صفقوا للمنتخب وبلاش تنمر وهرطقات فاضية .

هذا وخسر المنتخب اليمني مساء اليوم أمام نظيره السعودي بثلاثة اهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما، على ستاد جابر المبارك الاحمد، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية في بطولة كأس بطولة الخليج في نسختها الـ26 التي تستضيفها دولة الكويت الشقيقة.

وتقدم المنتخب اليمني في الدقيقة 8 براسية اللاعب هارون الزبيدي بعد عرضية من عبدالواسع المطري، قبل أن يعزز تقدمه في الدقيقة عبدالمجيد صبارة الذي استغل خطأ من دفاع السعودية ليسكنها شباك المرمى السعودي.

وفي الدقيقة 30 استطاع المنتخب السعودي تقليص النتيجة براسية محمد كنو بعد عرضية من ضربة ثابتة رفعها مصعب الجوير، قبل أن يحقق التعادل في الدقيقة 56 من ضربة جزاء سددها اللاعب مصعب الجوير اسكنها يمين حارس منتخبنا الوطني.

وظل التعادل سائدا حتى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع حيث حصل المنتخب السعودي على ضربة ركنية نجح لاعبه عبدالله الحمدان في ترجمتها إلى هدف براسيه، لتنتهي المباراة بثلاثة أهداف للسعودية مقابل هدفين للمنتخب اليمني