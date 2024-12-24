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موعد مباراة اليمن والسعودية في خليجي 26.. والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

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موعد مباراة اليمن والسعودية في خليجي 26.. والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

موعد مباراة اليمن والسعودية في خليجي 26.. والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 10:37 صباحاً - كلمتك/

يخوض المنتخب السعودي مباراة مصيرية، لا خيار فيها سوى الفوز، أمام منتخب اليمن، يوم الأربعاء المقبل، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثانية ببطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26" بالكويت.

في المقابل، يسعى منتخب اليمن لتحقيق فوز مفاجئ، يحافظ على آماله في التأهل إلى الدور التالي، بعدما خسر بهدف نظيف أمام العراق في الجولة الأولى.

موعد مباراة المنتخب السعودي واليمن في خليجي 26 هو الأربعاء الموافق 25 ديسمبر/كانون الأول 2024، على ملعب استاد جابر مبارك الحمد الصباح.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة (17:25) بتوقيت السعودية واليمن، (18:25) بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة السعودية واليمن في كأس الخليج العربي "خليجي 26"؟ وكيف تتابعها على الإنترنت؟

تبث جميع مباريات بطولة كأس الخليج العربي على أكثر من 16 قناة عربية، وأبرزها قنوات أبوظبي الرياضية، العراقية الرياضية، عمان الرياضية، البحرين الرياضية، دبي الرياضية، الكأس، SSC السعودية الرياضية.

وتخصص قنوات SSC الرياضية، قناة SSC News HD لبث مباراة السعودية واليمن، بتعليق عبد الله الحربي وخالد المديفر.

وإذا كنت تريد مشاهدة مباريات كأس الخليج العربي على الإنترنت، يمكنك متابعة منصات شاهد، Stars Play، قناة أبوظبي الرياضية على يوتيوب.
من معلقين مباراة السعودية واليمن في كأس الخليج العربي "خليجي 26"؟

أسندت شبكة قنوات SSC مهمة التعليق على مباراة السعودية واليمن في كأس الخليج العربي 26، إلى المعلقين فهد العتيبي وسليمان الشريف. تشكيل السعودية المتوقع لمباراة اليمن في كأس الخليج العربي "خليجي 26" الخطة 4-3-3 نواف العقيدي ياسر الشهراني - علي البليهي - علي العوجامي - سلطان الغنام محمد كنو - مصعب الجوير - عبد الإله المالكي عبد الله الحمدان - عبد الإله هوساوي - عبد الله رديف

تشكيل اليمن المتوقع لمباراة السعودية في كأس الخليج العربي "خليجي 26" الخطة 4-4-2 أمان خير الله الوسماني، الزبيدي، غالب، الحبيشي عمر منصور، عنبر، آل نجار، الغواشي المطري، الداحي

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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