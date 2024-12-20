الكشف عن القيادي قام بتفجير منازل المواطنين - أخبار كلمتك

أفادت مصادر محلية بأن ميليشيا الحوثي وجهت اتهامات للقيادي الأمني مجلي الجوفي، الذي شغل منصب مدير أمن مديرية "ولد ربيع"، بالمسؤولية عن تفجيرات منازل وقعت في منطقة رداع قبل نحو عام.



وأكد أبناء قبيلة الجوفي أن الاتهامات باطلة، مشيرين إلى أن مجلي الجوفي لم يكن موجودًا في المنطقة وقت وقوع التفجيرات. كما أوضحوا أن هناك وثائق رسمية تُظهر تورط شخصيات أخرى في الحادثة، مما يثير تساؤلات حول دوافع الحوثيين من تحميله المسؤولية.

وطالبت القبيلة ميليشيا الحوثي بالكشف عن الحقائق والامتناع عن استغلال الحادثة لتصفية حسابات أو تمرير أجندات سياسية، داعية إلى تحقيق شفاف ومستقل في القضية.