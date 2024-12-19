الحوثيون يتلقون ضربة موجعة وسط تكتم إعلامي - أخبار كلمتك

أفاد الإعلامي العسكري راشد معروف أن طائرة مسيرة استهدفت ظهر اليوم باصًا لنقل الركاب في منطقة زبيد، جنوب محافظة الحديدة، كان يقل مجموعة من عناصر جماعة الحوثي. وأشار إلى أن الاستهداف طال أيضًا دراجة نارية (موتر) كانت بالقرب من الباص، ما أسفر عن مقتل سائق الدراجة على الفور.

وأضاف معروف أن الحوثيين فرضوا طوقًا أمنيًا على موقع الحادثة وقاموا بنقل الجثث مع فرض حالة من التكتم الإعلامي، حيث لم تعلن الجماعة عن تفاصيل الهجوم، بما في ذلك عدد الضحايا أو هوياتهم. كما حذرت الجماعة المتواجدين في المنطقة من التصوير أو نشر أي معلومات عن الحادثة.