الرياضة - 11:47 - «زاهي حواس»: هذه حقيقة تأجيرالأهرامات لـ اليوتيوبرالأمريكي مستر بيست - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:47 - «زاهي حواس»: هذه حقيقة تأجيرالأهرامات لـ اليوتيوبرالأمريكي مستر بيست - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:47 - حالة الطقس الآن.. «الأرصاد» تكشف تطورات فرص سقوط الأمطار - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:47 - حالة الطقس الآن.. «الأرصاد» تكشف تطورات فرص سقوط الأمطار - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد رفض مصافحتها.. ما حقيقة الخلاف بين ناهد السباعي و حورية فرغلي؟ - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد رفض مصافحتها.. ما حقيقة الخلاف بين ناهد السباعي و حورية فرغلي؟ - أخبار كلمتك

تقارير عبرية: توقعات باستقالة رئيس الأركان الإسرائيلي نهاية يناير المقبل - أخبار كلمتك

تقارير عبرية: توقعات باستقالة رئيس الأركان الإسرائيلي نهاية يناير المقبل - أخبار كلمتك

بعد 9 هزائم، سيراميكا يحقق أول نتيجة إيجابية في تاريخ مواجهاته مع الزمالك - أخبار كلمتك

بعد 9 هزائم، سيراميكا يحقق أول نتيجة إيجابية في تاريخ مواجهاته مع الزمالك - أخبار كلمتك

تعليم الجيزة: إجراءات صارمة لضمان سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بانتظام  - أخبار كلمتك

تعليم الجيزة: إجراءات صارمة لضمان سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بانتظام  - أخبار كلمتك

الأطباء: مجلس الشيوخ لم يستجب لمطلبنا بإلغاء الحبس الاحتياطي بقانون المسؤولية الطبية - أخبار كلمتك

الأطباء: مجلس الشيوخ لم يستجب لمطلبنا بإلغاء الحبس الاحتياطي بقانون المسؤولية الطبية - أخبار كلمتك

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الخميس 19-12-2024 - أخبار كلمتك

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الخميس 19-12-2024 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أبرز العروض المسرحية بمهرجان المسرح العربي في دورته الـ 40 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أبرز العروض المسرحية بمهرجان المسرح العربي في دورته الـ 40 - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:27 - «عصمة من كل فتنة».. فضل قراءة سورة الكهف ليلة ويوم الجمعة - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:27 - «عصمة من كل فتنة».. فضل قراءة سورة الكهف ليلة ويوم الجمعة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

الحوثيون يتلقون ضربة موجعة وسط تكتم إعلامي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الحوثيون يتلقون ضربة موجعة وسط تكتم إعلامي - أخبار كلمتك

الحوثيون يتلقون ضربة موجعة وسط تكتم إعلامي - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 10:17 مساءً - كلمتك/خاص

أفاد الإعلامي العسكري راشد معروف أن طائرة مسيرة استهدفت ظهر اليوم باصًا لنقل الركاب في منطقة زبيد، جنوب محافظة الحديدة، كان يقل مجموعة من عناصر جماعة الحوثي. وأشار إلى أن الاستهداف طال أيضًا دراجة نارية (موتر) كانت بالقرب من الباص، ما أسفر عن مقتل سائق الدراجة على الفور.

وأضاف معروف أن الحوثيين فرضوا طوقًا أمنيًا على موقع الحادثة وقاموا بنقل الجثث مع فرض حالة من التكتم الإعلامي، حيث لم تعلن الجماعة عن تفاصيل الهجوم، بما في ذلك عدد الضحايا أو هوياتهم. كما حذرت الجماعة المتواجدين في المنطقة من التصوير أو نشر أي معلومات عن الحادثة.

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

إخترنا لك

عاجل : إسرائيل تشن هجوم عنيف على مناطق واسعة باليمن(لأول مرة) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق