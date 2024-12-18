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تحذيرات من صقيع بهذه المحافظات - أخبار كلمتك

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تحذيرات من صقيع بهذه المحافظات - أخبار كلمتك

تحذيرات من صقيع بهذه المحافظات - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 10:42 صباحاً - كلمتك/خاص:

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، أجواء باردة وشديدة البرودة مع تشكل الصقيع في عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.
وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه يتوقع أجواء شديدة البرودة أثناء الليل والصباح الباكر في محافظات البيضاء، ذمار، صنعاء، عمران وصعدة ومرتفعات إب والضالع مع تشكل الصقيع (الضريب) على أجزاء منها.
وقد تكون الأجواء باردة إجمالاً في أجزاء من محافظات الجوف، مأرب، شبوة، حضرموت والمهرة ومرتفعات محافظات أبين، لحج، تعز، إب، ريمة، حجة، المحويت.
وحسب المركز فإن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم جاءت على النحو الآتي ذمار: -2.0، البيضاء: -0.3، عمران: 0، صنعاء: 0.6، سيئون: 3.4، الضالع: 07.0، المحويت: 07.5درجات مئوية.
كما سجلت أقل درجة حرارة في كل من إب: 7.8، الجوف: 8.0، عتق: 8.4 حجة: 9.2 ريمة: 9.6، تعز: 9.2 درجات مئوية.
وحذر المركز المواطنين من الطقس البارد والشديد البرودة أثناء ساعات الليل والصباح الباكر خاصة كبار السن والأطفال والمرضى.
وحث المزارعين على أخذ الحيطة والحذر من آثار الأجواء شديدة البرودة وضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المزروعات، وكذا رعاة الماشية ومربّي النحل والدواجن بضرورة ايوائها في أماكن صحية ودافئة.

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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