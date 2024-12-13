حديث صادم للصحفي فتحي بن لزرق بشأن تحرير صنعاء - أخبار كلمتك

علق الصحفي فتحي بن لزرق على عملية تحرير صنعاء
وقال بن لزرق في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:
اليمنيون ينتظرون تحرير صنعاء على يد منظومة اشخاص اقل واحد فيهم يكوش على 70الف سعودي في الشهر الواحد في الوقت الحالي.
وتابع بالقول:
ومطلوب من هذا الشخص يناضل لتحرير صنعاء لكي يعود اليها ويستلم مرتب لايزيد عن الف ريال سعودي في الشهر.
ووبخ بن لزرق تلك القيادات قائلاً:
يابني هذه المنظومة لو بيدها تبوس عبدالملك في مؤخرته لن تتردد لأن لولا وجوده لما تحولوا الى اثرياء ورجال اعمال.
قال تحرير قال ..
واختتم بالقول:
لا حرية الا متى ماجاع هؤلاء وبات الوطن هو الخيار الأفضل لهم ولعائلاتهم
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