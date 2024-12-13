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حديث صادم للصحفي فتحي بن لزرق بشأن تحرير صنعاء - أخبار كلمتك

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حديث صادم للصحفي فتحي بن لزرق بشأن تحرير صنعاء - أخبار كلمتك

حديث صادم للصحفي فتحي بن لزرق بشأن تحرير صنعاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 05:52 مساءً - كلمتك: خاص


 


علق الصحفي فتحي بن لزرق على عملية تحرير صنعاء


وقال بن لزرق في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

اليمنيون ينتظرون تحرير صنعاء على يد منظومة اشخاص اقل واحد فيهم يكوش على 70الف سعودي في الشهر الواحد في الوقت الحالي.

وتابع بالقول:
ومطلوب من هذا الشخص يناضل لتحرير صنعاء لكي يعود اليها ويستلم مرتب لايزيد عن الف ريال سعودي في الشهر.

ووبخ بن لزرق تلك القيادات قائلاً:
يابني هذه المنظومة لو بيدها تبوس  عبدالملك في مؤخرته لن تتردد لأن لولا وجوده لما تحولوا  الى اثرياء ورجال اعمال.
قال تحرير قال ..

واختتم بالقول:
لا حرية الا متى ماجاع هؤلاء وبات الوطن هو الخيار الأفضل لهم ولعائلاتهم

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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