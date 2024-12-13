حديث صادم للصحفي فتحي بن لزرق بشأن تحرير صنعاء - أخبار كلمتك







علق الصحفي فتحي بن لزرق على عملية تحرير صنعاء



وقال بن لزرق في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

اليمنيون ينتظرون تحرير صنعاء على يد منظومة اشخاص اقل واحد فيهم يكوش على 70الف سعودي في الشهر الواحد في الوقت الحالي.

وتابع بالقول:

ومطلوب من هذا الشخص يناضل لتحرير صنعاء لكي يعود اليها ويستلم مرتب لايزيد عن الف ريال سعودي في الشهر.

ووبخ بن لزرق تلك القيادات قائلاً:

يابني هذه المنظومة لو بيدها تبوس عبدالملك في مؤخرته لن تتردد لأن لولا وجوده لما تحولوا الى اثرياء ورجال اعمال.

قال تحرير قال ..

واختتم بالقول:

لا حرية الا متى ماجاع هؤلاء وبات الوطن هو الخيار الأفضل لهم ولعائلاتهم