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الكشف عن تفاصيل لقاء قائد القوات المشتركة لقيادات يمنية في الرياض - أخبار كلمتك

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الكشف عن تفاصيل لقاء قائد القوات المشتركة لقيادات يمنية في الرياض - أخبار كلمتك

الكشف عن تفاصيل لقاء قائد القوات المشتركة لقيادات يمنية في الرياض - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 04:27 مساءً - كلمتك/خاص

استقبل معالي قائد القوات المشتركة، الفريق الركن فهد بن حمد السلمان، في مقر القيادة بالرياض، عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عثمان مجلي، ووزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن الداعري، ورئيس هيئة الأركان العامة اليمنية الفريق الركن صغير حمود عزيز.

وخلال اللقاء، تم بحث آخر التطورات على الساحة اليمنية وسبل دعم الجيش الوطني لتعزيز الأمن والاستقرار في المناطق المحررة، بما يحقق حياة أفضل للمواطنين. كما ناقش الجانبان دور قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن في تقديم الدعم اللازم للقوات اليمنية لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة.

 

 

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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