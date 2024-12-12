خوف وقلق حوثي من اندلاع هذا الامر في صنعاء والكشف عن اخر التطورات - أخبار كلمتك

قال السفير عبدالوهاب طوافي:ستعدادات العصابة حيث بدأت قيادات العصابة الحوثية بالتواصل مع كثير من مشايخ اليمن، وضخوا للكثير منهم ملايين الريالات، عبر عبدالكريم الحوثيي، وبلغني أن أحد المشايخ المغمورين، دفعوا له 20 مليون ريال و يضغطون على قيادة المؤتمر في صنعاء، للقبول بالدخول معهم في شراكة في الحكومة، وحتى الآن لم يُقبل عرضهم.

واضاف:قرروا دفع رواتب 6 شهور لموظفي الدولة، الذين نهبوا رواتبهم، ويروجون أن الرواتب ستنتظم من بداية العام المقبل و نصحهم حمود عباد بإعادة البيوت المنهوبة لأصحابها، وإعادة ودائع الناس التي نهبوها من البنوك ونصحهم الرزامي بإطلاق الآلاف من المعتقلين الذين تم اعتقالهم بسبب رفع العلم اليمني، في سبتمبر المنصرم.

واختتم:وصلتهم توجيهات من طهران قبل عدة أسابيع، مفادها أن يقبلوا بأي مبادرات تأتيهم من الخارج، ويرحبوا بأي جهود خارجية لإحلال السلام، على أن يسارعوا بترتيب أوضاعهم مع الداخل، واستمالة المشايخ والمؤثرين إلى جانبهم وبأي طريقة، حتى تمر العاصفة وتصلني أخبار من بينهم، أنهم يعانون من قلق كبير وخوف من خروج الشعب اليمني ضدهم، ويتبادلون الاتهامات بالتقصير والنهب والسلب وهذا كله بسبب سقوط حلقات حلمهم بالدولة الطائفية المنتظرة، في دمشق وبيروت.

