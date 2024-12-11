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تعرف على موقف السلطة المحلية بمأرب بشأن محاولة اغتيال شخصيات مقربة من طارق صالح - أخبار كلمتك

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تعرف على موقف السلطة المحلية بمأرب بشأن محاولة اغتيال شخصيات مقربة من طارق صالح - أخبار كلمتك

تعرف على موقف السلطة المحلية بمأرب بشأن محاولة اغتيال شخصيات مقربة من طارق صالح - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 05:13 مساءً - كلمتك: خاص

أفادت مصادر عن قيام السلطة المحلية بمحافظة مأرب بفتح تحقيق في واقعة الاعتداء المسلح الذي تعرض له وفد المكتب السياسي للمقاومة الوطنية في محافظة مأرب، أثناء حضوره للمشاركة في فعاليات الذكرى السابعة لاستشهاد الزعيم علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية الأسبق ورفيق دربه الأمين عارف الزوكا، في ثورة الثاني من ديسمبر.

 

وأوضحت المصادر ان توجيهات نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة سلطان العرادة، للجهات المختصة قضت "بسرعة التحرك لتعقب الجناة في الاعتداء الآثم الذي تعرض له وفد المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، والذي أسفر عن إصابة كامل الخوداني رئيس فرع المكتب السياسي لمحافظة إب، واثنين من مرافقيهم.
 

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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