تعرف على موقف السلطة المحلية بمأرب بشأن محاولة اغتيال شخصيات مقربة من طارق صالح - أخبار كلمتك

أفادت مصادر عن قيام السلطة المحلية بمحافظة مأرب بفتح تحقيق في واقعة الاعتداء المسلح الذي تعرض له وفد المكتب السياسي للمقاومة الوطنية في محافظة مأرب، أثناء حضوره للمشاركة في فعاليات الذكرى السابعة لاستشهاد الزعيم علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية الأسبق ورفيق دربه الأمين عارف الزوكا، في ثورة الثاني من ديسمبر.

وأوضحت المصادر ان توجيهات نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة سلطان العرادة، للجهات المختصة قضت "بسرعة التحرك لتعقب الجناة في الاعتداء الآثم الذي تعرض له وفد المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، والذي أسفر عن إصابة كامل الخوداني رئيس فرع المكتب السياسي لمحافظة إب، واثنين من مرافقيهم.

