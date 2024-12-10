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الحوثيين:اختلفنا مع بشار الاسد حول هذا الامر - أخبار كلمتك

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الحوثيين:اختلفنا مع بشار الاسد حول هذا الامر - أخبار كلمتك

الحوثيين:اختلفنا مع بشار الاسد حول هذا الامر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 12:17 صباحاً - كلمتك/خاص:

قال القيادي الحوثي عبدالقادر المرتضى:كنا نؤيد بشار ونقف معه في نقطتين.! وكنا ندينه ونعارضه في نقطتين! 
كنا نؤيده في:1. مساندته واحتضانه ودعمه لحركات المقاومة في فلسطين ولبنان ضد العدو الإسرائيلي، وهو موقف تفرد به عن سائر الأنظمة العربية الأخرى كلها.! 
2. رفضه للدخول في اتفاقية سلام مع إسرائيل والتطبيع معها في مقابل انسحاب إسرائيل من الجولان، كما هو حال كلاً من مصر. والأردن
واضاف:وكنا نختلف معه في: 1.عدم توجهه لتحرير الجولان المحتل طيلة عشرات السنين وتفويت فرص كثيرة كان بامكانه فيها فعل ذلك،  بالإضاقة إلى سكوته على القصف المتواصل من العدو الإسرائيلي في السنوات الأخيرة واكتفائه بالاحتفاظ بحق الرد، مما أدى إلى تمادي العدو الإسرائيلي.! 
2. الأسلوب القمعي الذي كان ينتهجه في مواجهة معارضيه، وهو للأسف الأسلوب المستخدم من قبل أغلب الأنظمة العربية.!!
واختتم:فهل ستعمل السلطة الجديدة في سوريا على تبني محاسن النظام السابق، وتجنب مساؤه..؟؟!! 
ننتظر ونشوف.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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