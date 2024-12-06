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جريمة مروعة تهز شمال صنعاء ضحيتها طفل - أخبار كلمتك

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جريمة مروعة تهز شمال صنعاء ضحيتها طفل - أخبار كلمتك

جريمة مروعة تهز شمال صنعاء ضحيتها طفل - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 10:20 صباحاً - كلمتك/خاص:

هزت محافظة عمران صباح اليوم نبأ مأساوي ب العثور على جثة طفل مشنوقًا.

وقالت مصادر محلية إن الطفل عمر القحمي عُثر عليه مشنوقاً وسط إحدى المزارع في منطقة "بيت العنزي" التابعة لمديرية خمر.

وتحيط ظروف غامضة بوفاة الطفل، حيث لم يتم الكشف حتى الآن عن الجهة المسؤولة عن هذه الجريمة البشعة أو الدوافع وراء ارتكابها.
 

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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