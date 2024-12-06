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بالصورة .. ظهور جديد للملاكم نسيم حميد في ليبيا - أخبار كلمتك

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بالصورة .. ظهور جديد للملاكم نسيم حميد في ليبيا - أخبار كلمتك

بالصورة .. ظهور جديد للملاكم نسيم حميد في ليبيا - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 09:31 صباحاً - كلمتك/ خاص

تداولت وسائل إعلام صورا للملاكم اليمني الأصل نسيم حميد لحظة وصوله مدينة بنغازي بليبيا .

و تظهر الصورة نسيم رفقة اثنان من أبناءه .

وتوضح الصورة لحظة وصول الملاكم  نسيم حميد مع أبنائه يرفعون أحزمته في بنغازي الليبية للمشاركة في فعاليات ليلة الأساطير 2

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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