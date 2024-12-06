بالصورة .. ظهور جديد للملاكم نسيم حميد في ليبيا - أخبار كلمتك

تداولت وسائل إعلام صورا للملاكم اليمني الأصل نسيم حميد لحظة وصوله مدينة بنغازي بليبيا .
و تظهر الصورة نسيم رفقة اثنان من أبناءه .
وتوضح الصورة لحظة وصول الملاكم نسيم حميد مع أبنائه يرفعون أحزمته في بنغازي الليبية للمشاركة في فعاليات ليلة الأساطير 2
تداولت وسائل إعلام صورا للملاكم اليمني الأصل نسيم حميد لحظة وصوله مدينة بنغازي بليبيا .
و تظهر الصورة نسيم رفقة اثنان من أبناءه .
وتوضح الصورة لحظة وصول الملاكم نسيم حميد مع أبنائه يرفعون أحزمته في بنغازي الليبية للمشاركة في فعاليات ليلة الأساطير 2
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