الكشف عن تمكن العمالقة من التصدي لهجوم عسكري - أخبار كلمتك

أعلنت قوات العمالقة، اليوم عن صدها لهجوم شنه مسلحو جماعة الحوثي على عدة قرى في منطقة "شمير" التابعة لمديرية مقبنة غربي محافظة تعز.



وذكرت مصادر ميدانية أن المواجهات اندلعت عقب هجوم مفاجئ شنه الحوثيون على مواقع قوات العمالقة في المنطقة، إلا أن قوات العمالقة تمكنت من صد الهجوم وتكبيد الميليشيات خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

وأشارت المصادر إلى أن المواجهات استمرت لعدة ساعات، وشهدت استخدام الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من كلا الجانبين. وقد أسفرت المعارك عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات الحوثية، فيما تكبدت خسائر فادحة في العتاد العسكري.