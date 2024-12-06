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الكشف عن تمكن العمالقة من التصدي لهجوم عسكري - أخبار كلمتك

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الكشف عن تمكن العمالقة من التصدي لهجوم عسكري - أخبار كلمتك

الكشف عن تمكن العمالقة من التصدي لهجوم عسكري - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 10:20 صباحاً - كلمتك/خاص:

أعلنت قوات العمالقة، اليوم عن صدها لهجوم شنه مسلحو جماعة الحوثي على عدة قرى في منطقة "شمير" التابعة لمديرية مقبنة غربي محافظة تعز.


وذكرت مصادر ميدانية أن المواجهات اندلعت عقب هجوم مفاجئ شنه الحوثيون على مواقع قوات العمالقة في المنطقة، إلا أن قوات العمالقة تمكنت من صد الهجوم وتكبيد الميليشيات خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

وأشارت المصادر إلى أن المواجهات استمرت لعدة ساعات، وشهدت استخدام الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من كلا الجانبين. وقد أسفرت المعارك عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات الحوثية، فيما تكبدت خسائر فادحة في العتاد العسكري.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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