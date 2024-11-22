شاهد بالصور .. ظهور محزن للنجم عادل عباس من قلب عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 22 نوفمبر 2024 05:09 مساءً - رصدت عدسات التصوير عصر اليوم لقطات محزنة وموجعة لنجم نادي التلال والمنتخبات الوطنية لكرة القدم، عادل عباس، في مراسيم جنازة شقيقه الأكبر محمد عباس

هذا وتوفي شقيق عادل عباس،الشاب محمد عباس، غرقًا أثناء سباحته في البحر منطقة (جولد مور) بمدينة عدن

وأفادت مصادر مقربة من العائلة أن محمد عباس فقد حياته في حادث مأساوي أثار صدمة وحزنًا كبيرين بين أهله وأصدقائه

وتتزايد حالات الغرق في فصل الشتاء مع ارتفاع أمواج البحر واشتداد الرياح وهو ما تحذر منه الأرصاد الجوية بشكل دائم.