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شاهد بالصور .. ظهور محزن للنجم عادل عباس من قلب عدن - أخبار كلمتك

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شاهد بالصور .. ظهور محزن للنجم عادل عباس من قلب عدن - أخبار كلمتك

شاهد بالصور .. ظهور محزن للنجم عادل عباس من قلب عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 22 نوفمبر 2024 05:09 مساءً - رصدت عدسات التصوير عصر اليوم لقطات محزنة وموجعة لنجم نادي التلال والمنتخبات الوطنية لكرة القدم، عادل عباس، في مراسيم جنازة شقيقه الأكبر محمد عباس 

هذا وتوفي شقيق عادل عباس،الشاب محمد عباس،  غرقًا أثناء سباحته في البحر منطقة (جولد مور) بمدينة عدن 

وأفادت مصادر مقربة من العائلة أن محمد عباس فقد حياته في حادث مأساوي أثار صدمة وحزنًا كبيرين بين أهله وأصدقائه

وتتزايد حالات الغرق في فصل الشتاء مع ارتفاع أمواج البحر واشتداد الرياح وهو ما تحذر منه الأرصاد الجوية بشكل دائم.78a42f3e03.jpg178896d7b1.jpg726424d93a.jpg3e92f9baad.jpg6d40612aa4.jpgbd4d171763.jpg66d57756c0.jpg53e5c23c96.jpg26754dafeb.jpg

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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