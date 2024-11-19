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الفنانة اروى تتحدث عن لقائها بفخامة الرئيس العليمي - أخبار كلمتك

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الفنانة اروى تتحدث عن لقائها بفخامة الرئيس العليمي - أخبار كلمتك

الفنانة اروى تتحدث عن لقائها بفخامة الرئيس العليمي - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 12:50 صباحاً - كلمتك/خاص:

تحدثت الفنانة اليمنية اروى عن لقائها بفخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي مساء الاثنين في الرياض 
وقالت الفنانة اروى:‏تشرفنا اليوم بدعوة فخامة الرئيس ‎#رشاد_العليمي لمقره في ‎#الرياض للثناء على الحفل و مشاركاتنا مع  فرقة ‎#الاوركسترا_اليمنية أمس في ‎#المملكة_العربية_السعودية ب مركز الملك فهد الثقافي ، و الذي لاقى نجاح و حضور كبير 
واضافت:لفتة جميلة و رائعة من فخامته لدعم المبدعين اليمنيين ، و تشرفنا انا و اخوتي المايسترو ‎#محمد_القحوم
و الفنان ‎#حسين_محب جداً بهذا اللقاء الجميل بحضور معالي وزير الثقافة ‎#معمر _الارياني  و الشيخ ‎#عبدالله_بقشان و الشيخ ‎#عبدالله_باحمدان والسادة الافاضل مسؤولي مكتب فخامة الرئيس .

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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