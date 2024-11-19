الفنانة اروى تتحدث عن لقائها بفخامة الرئيس العليمي - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 12:50 صباحاً - كلمتك/خاص:
تحدثت الفنانة اليمنية اروى عن لقائها بفخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي مساء الاثنين في الرياض
تحدثت الفنانة اليمنية اروى عن لقائها بفخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي مساء الاثنين في الرياض
وقالت الفنانة اروى:تشرفنا اليوم بدعوة فخامة الرئيس #رشاد_العليمي لمقره في #الرياض للثناء على الحفل و مشاركاتنا مع فرقة #الاوركسترا_اليمنية أمس في #المملكة_العربية_السعودية ب مركز الملك فهد الثقافي ، و الذي لاقى نجاح و حضور كبير
واضافت:لفتة جميلة و رائعة من فخامته لدعم المبدعين اليمنيين ، و تشرفنا انا و اخوتي المايسترو #محمد_القحوم
و الفنان #حسين_محب جداً بهذا اللقاء الجميل بحضور معالي وزير الثقافة #معمر _الارياني و الشيخ #عبدالله_بقشان و الشيخ #عبدالله_باحمدان والسادة الافاضل مسؤولي مكتب فخامة الرئيس .
0 تعليق