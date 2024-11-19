الفنانة اروى تتحدث عن لقائها بفخامة الرئيس العليمي - أخبار كلمتك

تحدثت الفنانة اليمنية اروى عن لقائها بفخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي مساء الاثنين في الرياض

وقالت الفنانة اروى:‏تشرفنا اليوم بدعوة فخامة الرئيس ‎#رشاد_العليمي لمقره في ‎#الرياض للثناء على الحفل و مشاركاتنا مع فرقة ‎#الاوركسترا_اليمنية أمس في ‎#المملكة_العربية_السعودية ب مركز الملك فهد الثقافي ، و الذي لاقى نجاح و حضور كبير

واضافت:لفتة جميلة و رائعة من فخامته لدعم المبدعين اليمنيين ، و تشرفنا انا و اخوتي المايسترو ‎#محمد_القحوم

و الفنان ‎#حسين_محب جداً بهذا اللقاء الجميل بحضور معالي وزير الثقافة ‎#معمر _الارياني و الشيخ ‎#عبدالله_بقشان و الشيخ ‎#عبدالله_باحمدان والسادة الافاضل مسؤولي مكتب فخامة الرئيس .