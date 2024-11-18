الإعلان عن قيادة جديدة لمأرب(اسماء) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 03:06 مساءً - عقدت الهيئة العليا لـ مؤتمر مأرب الجامع، اليوم الاثنين، اجتماعًا لاستكمال الهيكل القيادي للمؤتمر.

وفي الاجتماع، أعلنت الهيئة العليا عن الهيكل القيادي للمؤتمر، "رئاسة المؤتمر وأمانته العامة ولجنة الرقابة والتفتيش"، بعد أن اجتمعت بقوامها القانوني "مائة وخمسون عضوًا وعضوة"، بالإضافة إلى قادة القوى السياسية والمنظمات الجماهيرية المنصوص عليها في النظام الأساسي.

ووفق بيان المؤتمر الختامي، فقد اسفر المؤتمر عن تشكيل رئاسة المؤتمر وأمانته العامة ولجنة الرقابة والتفتيش، من الآتية أسمائهم:

أولًا: رئاسة المؤتمر:

1- عبدالحق علي القبلي نمران - رئيساً للدورة الأولى.

2- أحمد الباشا زبع - نائبًا.

3- محمد محسن الطويل بن حزيم - نائبًا.

4- محمد صالح فرحان بن جلال - نائبًا.

5- محمد علي العمري - نائبًا.

ثانياً: الأمانة العامة:

- عبدالكريم حمد محسن بن حيدر - أميناً عاماً

- محمد علي علي القردعي - أمينًا عامًا مساعدًا للشؤون السياسية.

- فضل ناصر صالح الهيال - أمينًا عامًا مساعدًا للشؤون القبلية.

- ناصر بن ناصر كعلان - أمينًا عامًا مساعدًا لشؤون الاعلام والثقافة.

- أسامة عبدالرب الشدادي - أمينًا عامًا مساعدًا للتعبئة ودعم الجبهات.

ثالثًا: الدوائر:

- الدائرة السياسية:

الرئيس: د. يحيى محمد القانصي

النائب: احمد صالح السداسي

- دائرة القضاء وإصلاح ذات البين:

الرئيس صالح ناصر علي عوشان

النائب: سعد سعيد اليوسفي

- دائرة الحقوق والحريات:

الرئيس: د. سلطان علي حسن غريب

النائب: عارف العجي احمد الطالبي

- دائرة التعبئة والإسناد:

الرئيس: العميد/ طالب سعيد دركم

النائب: محمد عبدالله غفينه

- دائرة المنظمات الجماهيرية:

الرئيس: مهدي محمد أحمد بلغيث

النائب: احمد عبدالله طعيمان

- دائرة العلاقات الخارجية:

الرئيس: محمد احمد سيف الولص

النائب: عبدالرحمن الهجرة مهتم

- دائرة الاعلام والثقافة:

الرئيس: د. احمد الروقي

النائب: أحمد محمد الأعذل

- الدائرة المالية:

الرئيس: محمد علي مفتاح

النائب: احمد عبدالرحمن سلامه

- دائرة الخدمات والبنية التحتية:

الرئيس: عبده حمد شملان

النائب: صلاح صالح لنجف

- الدائرة الاقتصادية:

الرئيس: صالح علي سيف عقار

النائب: نايف الصمصام

- دائرة المرأة:

الرئيس: الخنساء ناجي الحنيشي

النائب: ولعة محمد بحيبح

رابعاً: لجنة الرقابة والتفتيش:

منصور علي ناصر طريق - رئيسًا

مجاهد مبخوت علي معيلي - عضوًا

عبشل عبدالله الفتيني - عضوًا

ناصر حسين مثنى - عضوًا

ذياب جروان الشريف - عضوًا

هزاع علي الصمصام - عضوًا

صالح القبس بحيبح - عضوًا

حسين الحداد أبو شامل عضوًا

عامر علي مبخوت ضرمان عضوًا

كما أقرت الهيئة العليا لمؤتمر مأرب الجامع تعيين الصحفي أحمد عايض ناطقًا رسميًا باسم المؤتمر.



وفي كلمة رئيس لجنة التيسير الشيخ عبدالكريم بن حيدر أشار في كلمته إلى ما عملته اللجنة على طريق الوصول لإعلان قيادة مؤتمر مأرب الجامع.

وأوضح أن الثلاثة الأشهر الماضية، جرى مناقشة كثير من الآراء والمقترحات ، ولقاءات واجتماعات مكثفة ومشاورات مع المكونات السياسية والقبلية ومنظلمات المجتمع المدني والمشائخ والشخصيات الاجتماعية، واسفرت كل تلك التواصلات والتشاورات والاجتماعات التوصل الى صيغة توافقية تلبي طموحات ومطلبات أبناء مأرب في ظل مرحلة بالغة التعقيد والصعوبات .

وأكد ان المرحلة بالغة التعقيد والصعوبات وتحتم على ابناء مأرب التكاتف والتلاحم بما يمكنهم من مواجهة كل التحديات والتي اول تلك التحديات الانقلاب، على كل الثوابت الوطنية من قبل عصابات الحوثي الاجرامية التي دفعت مأرب وساكنيها

واحرار اليمن المرابطين داخل المحافظة الاف من الشهداء والجرحى

وقال "بن حيدر " يقف الماربيون اليوم بعد هذه التضحيات والجهود الكبيرة التي بذلت لاظهار مارب بما يليق بها وتطلعات ابنائها لمستقبل يحقق لهم مكانة بوضعهم الصحيح.

وأكد" الشيخ عبدالكريم" أن مأرب لن نقبل ان تهمش، كما همشت من قبل.

وشهد لقاء الهيئة العليا لمؤتمر مأرب الجامع مناقشات خلال جلسته، قبيل الاعلان عن قيادة الموتمر.

وفي البيان الختامي للقاء الهيئة العليا للمؤتمر ، ثمن عالياً الخطوة التي خطتها الأحزاب السياسية والقوى الوطنية في اليمن وإشهارهم للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية والقوى الوطنية بمحافظة عدن في السادس من نوفمبر الحالي2024م.



كما أكد أن " مؤتمر مأرب الجامع " يسعى في المقام الأول إلى وحدة الصف والكلمة ليس على مستوى المحافظة وانما على مستوى كل الجمهورية اليمنية ودعم الاصطفاف الوطني من أجل استعادة الجمهورية وانهاء الانقلاب الامامي البغيض.

واكد مؤتمر مأرب الجامع بأنه مكون وطني الهوى والهوية ووطني المولد والنشأة والمسار ضم في مكوناته كل الكيانات الداعمة للشرعية.

ودعا مؤتمر مارب الجامع الحكومة اليمنية بسرعة وضع المعالجات الحقيقية لوقف التدهور الاقتصادي ووقف انهيار العملة الوطنية ويشدد على التمسك بإنفاذ الاتفاق الذي جرى بين المجلس الرئاسي والمبعوث الاممي عشية توسطه لإيقاف قرارات البنك المركزي الحاسمة، ومطالبته إيقاف سحب السويفيت ونقل مقرات البنوك إلى مدينة عدن مقابل السماح بتصدير النفط والغاز، حيث نؤكد أن تنفيذ ذلك الاتفاق هو الضامن لانعاش الاقتصاد الوطني ودعم العملة المحلية.

وحيا البيان المحافظات اليمنية التي بدأت خطوات توحيد صفوفها الداخلية وقواها السياسية والقبلية لدعم الشرعية واستعادة الجمهورية وانهاء الانقلاب الحوثي.

ودعا البيان الى سرعة توحيد القرار العسكري والأمني ودمج كل التشكيلات العسكرية والأمنية في وزارتي الدفاع والداخلية، عملا بدستور الجمهورية اليمنية ومخرجات مشاورات الرياض بهذا الخصوص.

وقال"إن مؤتمر مأرب الجامع يؤكد على أن أي تسوية قادمة يجب أن تكون وفق المرجعيات الثلاث (مخرجات الحوار الوطني الشامل والمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وقرار مجلس الامن 2216).

واعرب عن شكره لموقف الاشقاء في دول التحالف العربي وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية على مواقفهم الأخوية مع اليمن عموما ومع محافظة مأرب خصوصا.