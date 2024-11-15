افادت مصادر بان محكمة كاس الدولية للتحكيم الرياضي قبلت دعوة الاندية اليمنية ضد اتحاد الكرة.
وبحسب المصادر فان محكمة كاس ابلغت الاتحاد اليمني لكرة القدم بالرد على الدعوة التي ضده من الاندية خلال ١٠ ايام .
ياتي ذلك عقب تصاعد الخلافات بين مرشحين لرئاسة الاتحاد بالانتخابات القادمة بعد ان رفض الاتحاد ترشحهم ليدخل
العيسي الانتخابات منفردا.
عاجل:محكمة دولية تمهل هؤلاء في اليمن ١٠ ايام فقط - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 04:17 مساءً - كلمتك/خاص:
افادت مصادر بان محكمة كاس الدولية للتحكيم الرياضي قبلت دعوة الاندية اليمنية ضد اتحاد الكرة.
افادت مصادر بان محكمة كاس الدولية للتحكيم الرياضي قبلت دعوة الاندية اليمنية ضد اتحاد الكرة.
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