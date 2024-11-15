شاهد بالصورة فتاة تبتز رجل بصوره بعد ان دفع مهرها للزواج بها والحقيقة بانه ليس فتاة(فضيحة) - أخبار كلمتك

ابتز رجل باسم فتاة احد المغتربين وكان ياخذ منه اموال بحجة انه ستتزوجه وبعد ان اخذت صور مخلة للمغترب باتت تبتزه بها بمقال مالي .

وقال الاعلامي راشد معروف:قولوا لها ترجع فلوس الولد المسكين التي دفعها مهر والان جالسة تبتزه بصوره، او الفيديو القادم وهي بدون نقاب ونخلي الذي ما يشتري يتفرج.

واضاف:الولد مغترب قالت له احبك وبدخل السعودية اتزوجك ودفع المهر وعلى أساس أرسلوها له وبعدين قالوا له وصلت الطائف وماتت وراح يبحث بكل المستشفيات وطلع كذب ورجعوا يبتزوه بصوره التي على أساس وجدوها في جوال المرحومة.

ويظهر من خلال الفيديو بانه رجل انتحل اسم فتاة وقام بابتزاز المغترب