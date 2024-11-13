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اول تحرك للانتقالي بشان الاوضاع في عدن - أخبار كلمتك

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اول تحرك للانتقالي بشان الاوضاع في عدن - أخبار كلمتك

اول تحرك للانتقالي بشان الاوضاع في عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 03:55 مساءً - كلمتك/خاص:

عقدت الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الأربعاء، اجتماعها الدوري، برئاسة الأستاذ علي عبدالله الكثيري، رئيس الجمعية الوطنية والقائم بأعمال رئيس المجلس.

واستعرضت الهيئة، في مستهل اجتماعها الذي حضره الأستاذ عصام عبده علي، نائب رئيس الجمعية، عددًا من القضايا ومستجدات الوضع العام في الجنوب، وفي مقدمتها الوضع الاقتصادي والمعيشي والخدمي المُنهار، والأزمات المتتالية التي أرهقت الشعب، مشددةً على ضرورة أن يتحمل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة مسؤولياتهما في إيجاد حلول عاجلة لتفادي المزيد من الانهيار.

وأكدت الهيئة أن من أولويات المجلس الانتقالي تحسين الخدمات، ووضع حد للفشل الحكومي وتعطيل عمل المؤسسات، وكبح جماح حرب الخدمات التي تشنها القوى المعادية ضد الشعب والمجلس الانتقالي بهدف إخضاعه وثنيه عن تحقيق أهدافه في استكمال بناء مؤسسات دولته المنشودة كاملة السيادة.


كما استعرضت الهيئة في اجتماعها تقريرًا حول تدهور قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، قدمته لجنة الاقتصاد والتنمية، موضحًا بداية المشكلة وجوهرها، وجملة الحلول الكفيلة بتجاوز هذه الأزمة حسب آراء عدد من المختصين والخبراء في هذا المجال.


واختتمت الهيئة اجتماعها بمناقشة عدد من المتفرقات على مستوى الجنوب، والدور الرقابي الذي تقوم به لجان الجمعية، وما أنجزته خلال الفترة الماضية من نزولات إلى عدد من المرافق، ومستوى تنفيذ اللجان لخططها، واتخذت القرارات اللازمة بشأنها

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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