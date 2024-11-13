وزارة التعليم الفني تعلن نتائج الاختبارات النهائية 2023-2024 بعدن - أخبار كلمتك

أعلنت وزارة التعليم الفني والتدريب المهني، اليوم بعدن، نتائج الاختبارات النهائية للعام الدراسي (2024/2023) بنسبة نجاح بلغت (76%) بالمائة، وأسماء أوائل الطلاب للمعاهد التقنية والمهنية في المحافظات المحررة.

وفي المؤتمر الصحفي، أوضح نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني عبد ربه المحولي أن نسبة النجاح كانت جيدة رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد جراء الانقلاب الحوثي الغاشم، وما لحقه من تدمير المؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني التعليم، وانعكاس ذلك على تعثر مستوى التعليم في بعض المؤسسات التعليمية والتدريبية في المحافظات اليمنية، وعدم رفد المؤسسات بكوادر جديدة وبرامج ومناهج حديثة مواكبة لسوق العمل.

وأشار إلى أن إجمالي الطلاب المتقدمين للامتحانات (3336) طالباً وطالبة ، نجح منهم (2539) طالباً وطالبة، بنسبة 76%، فيما تم استبعاد (35) طالباً وطالبة في عدد من المعاهد بسبب عدم استيفائهم لشروط ومعايير دخول الاختبارات.

وأوضح نائب الوزير إلى أن إجمالي التخصصات لهذا العام بلغت (60) تخصصاً في التعليم النظامي موزعة ما بين التخصصات التقنية والثانوية المهنية ودبلوم التدريب المهني ، فيما بلغ عدد مواد الاختبارات النظرية الوزارية (263) مادة في كافة المستويات.

وشدد على ضرورة تضافر الجهود لإيجاد البدائل والحلول اللازمة للتراكمات السلبية التي رافقت سير هذا النوع من التعليم، وحث على توفير كافة احتياجات التعليم الفني والمهني ومتطلباته في سبيل تخريج عمالة نوعية تلبي احتياجات سوق العمل بما يسهم في الحد من البطالة ومكافحة الفقر من خلال تنمية ودعم المشاريع الصغيرة.

من جانبه أكد الدكتور أحمد كليب وكيل قطاع المعايير والجودة أن نسبة النجاح في الدبلوم التقني بلغت (68.96%) بالمائة حيث تقدم للاختبار (1901) طالباً وطالبة نجح في الاختبار (1415) طالباً، بينما بلغت نسبة النجاح في الثانوية المهنية (76.12%) بالمائة حيث تقدم للاختبار (378) طالباً وطالبة، ونجح في الاختبار (311) طالباً وطالبة، وبلغ نسبة النجاح في شهادة دبلوم التدريب المهني بلغت (78.89%) بالمائة، حيث تقدم للاختبار (1021) طالباً وطالبة ، نجح منهم (812) طالباً وطالبة.

عقب ذلك اعلن الدكتور احمد كتيب وكيل قطاع المعايير والجودة أسماء الأوائل على مستوى الجمهورية في مختلف الأقسام والتخصصات المهنية والتقنية .

حضر المؤتمر الصحفي وكلاء قطاعات الوزارة والمستشارين ومدير عام الاختبارات واعضاء اللجنة العليا للاختبارات .