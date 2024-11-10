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وفاة طفل في كريتر لسبب مروع(صور) - أخبار كلمتك

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وفاة طفل في كريتر لسبب مروع(صور) - أخبار كلمتك

وفاة طفل في كريتر لسبب مروع(صور) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 11:13 مساءً - كلمتك/خاص:

قال الصحفي فتحي بن لزرق:هذه الطفل اسمه  مصطفى من كريتر  عدن  يبلغ من العمر ١٠ اشهر  اصيب قبل ايام بمرض شديد تمثل بإسهالات مائية شديدة ، ونظرا لضيق ذات اليد ولعدم قدرة اسرته على علاجه حاولت  الاسرة اسعافه بما تيسر من قدرات داخل منزلها لكنه توفي …
واضاف:البعض قد يستغرب ويستعجب ويقول معقولة ماقدرت الاسرة تنقله الى اي مستشفى خاص للعلاج اي والله ماقدرت والواقع اشد بشاعة مما تعتقدون وتظنون.
واختتم:حينما نقول لناس كثر ان الوضع أخطر واصعب مما تعتقدون فو الله اننا لانكذب وان الناس فعلا لم تعد قادرة لا على توفير معيشة ولا الحصول على العلاج هذا ليس ناقوس خطر بل إعلان رسمي ان المجتمع يحتضر وقوفاً..

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هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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