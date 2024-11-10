وفاة طفل في كريتر لسبب مروع(صور) - أخبار كلمتك

قال الصحفي فتحي بن لزرق:هذه الطفل اسمه مصطفى من كريتر عدن يبلغ من العمر ١٠ اشهر اصيب قبل ايام بمرض شديد تمثل بإسهالات مائية شديدة ، ونظرا لضيق ذات اليد ولعدم قدرة اسرته على علاجه حاولت الاسرة اسعافه بما تيسر من قدرات داخل منزلها لكنه توفي …

واضاف:البعض قد يستغرب ويستعجب ويقول معقولة ماقدرت الاسرة تنقله الى اي مستشفى خاص للعلاج اي والله ماقدرت والواقع اشد بشاعة مما تعتقدون وتظنون.

واختتم:حينما نقول لناس كثر ان الوضع أخطر واصعب مما تعتقدون فو الله اننا لانكذب وان الناس فعلا لم تعد قادرة لا على توفير معيشة ولا الحصول على العلاج هذا ليس ناقوس خطر بل إعلان رسمي ان المجتمع يحتضر وقوفاً..