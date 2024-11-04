وزير في الحكومة الشرعية يعلق على إصابة طارق صالح بحادث مروري - أخبار كلمتك

علق وزير الأوقاف والإرشاد في الحكومة الشرعية محمد عيضة شبيبة على إصابة طارق صالح بحادث مروري

وقال شبيبة في تعليقه:

حمدًا لله على سلامة الأخ العميد طارق محمد عبدالله صالح

عضو مجلس القيادة الرئاسي قائد المقاومة الوطنية ومن معه في الحادث المروري المؤسف أمس أثناء عودته من زيارة ميدانية لمدينة الخوخة بمحافظة الحديدة .



وأشاد شبيبة بعضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح قائلاً:

سيادة العميد أحد الشخصيات الحريصة على وحدة الصف الجمهوري وهو أحد القيادات الذين يعوّل عليهم النهوض بدور كبير في معركة استعادة الدولة ودحر المشروع الإمامي بنسخته الحوثية الإيرانية،

أسأل المولى عز وجل أن يمده بالصحة والعافية

وأن يحفظه الله من كل مكروه ويبارك جهوده.