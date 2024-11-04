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وزير في الحكومة الشرعية يعلق على إصابة طارق صالح بحادث مروري - أخبار كلمتك

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وزير في الحكومة الشرعية يعلق على إصابة طارق صالح بحادث مروري - أخبار كلمتك

وزير في الحكومة الشرعية يعلق على إصابة طارق صالح بحادث مروري - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 05:23 مساءً - كلمتك: خاص

 

علق وزير الأوقاف والإرشاد في الحكومة الشرعية محمد عيضة شبيبة على إصابة طارق صالح بحادث مروري

وقال شبيبة في تعليقه:

حمدًا لله على سلامة الأخ العميد طارق محمد عبدالله صالح
عضو مجلس القيادة الرئاسي قائد المقاومة الوطنية ومن معه في الحادث المروري المؤسف أمس أثناء عودته من زيارة ميدانية لمدينة الخوخة بمحافظة الحديدة .


وأشاد شبيبة بعضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح قائلاً:
سيادة العميد أحد الشخصيات الحريصة على وحدة الصف الجمهوري وهو أحد القيادات الذين يعوّل عليهم النهوض بدور كبير في معركة استعادة الدولة ودحر المشروع الإمامي بنسخته الحوثية الإيرانية،
أسأل المولى عز وجل أن يمده بالصحة والعافية 
وأن يحفظه الله من كل مكروه ويبارك جهوده.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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