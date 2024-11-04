يحدث الآن .. تفريغ الأوزان الزائدة في جولة الرحاب بعدن - أخبار كلمتك

تمكنت الفرق الفنية التابعة لمحطة الوزن المحوري في منطقة #الرحاب بمديرية #خورمكسر بالعاصمة #عدن من تفريغ الأوزان الزائدة والمخالفة للقانون.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود السلطات المحلية لضمان تطبيق الأنظمة واللوائح المتعلقة بالنقل والمرور، وتحسين السلامة على الطرق.



تقوم الفرق الفنية بالتحقق من أوزان الشاحنات والمركبات، وتقديم التوجيهات اللازمة للتخلص من الأوزان الزائدة، مما يساهم في تقليل الأضرار المحتملة على #البنية_التحتية للطرق وتعزيز السلامة العامة.



تعتبر هذه الإجراءات ضرورية للحفاظ على النظام وتحسين جودة الخدمات #اللوجستية في المنطقة، فضلاً عن الحد من الحوادث الناتجة عن الوزن الزائد.