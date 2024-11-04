الإعلان عن امر طارئ بشان المختطفين في عدن - أخبار كلمتك

في ظل استمرار أزمة المختطفين قسرًا في عدن، تعقد قبائل لقموش الحميرية اجتماعًا طارئًا يوم الخميس، 7 نوفمبر، في منطقة العرم بمديرية حبان، محافظة شبوة.

يأتي هذا الاجتماع كخطوة تصعيدية بعد انتهاء المهلة التي منحت لمحافظ شبوة، عوض بن الوزير، والشيخ لحمر علي لسود، للوفاء بوعودهم لأسرة المختطفين.

رغم الوعود التي تم تقديمها لقبائل لقموش بشأن الكشف عن مصير أبناء الشيخ سعيد مقدح القميشي، إلا أن الواقع لم يشهد أي تقدم ملموس. هذه الوضعية دفعت القبيلة إلى اتخاذ قرار بعقد الاجتماع لمناقشة الخطوات التصعيدية المقبلة