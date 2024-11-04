وزير سابق يعلق على إنشاء غرفة العمليات المشتركة لعدد من المحاور التابعة للشرعية - أخبار كلمتك

قال وزير الإدارة المحلية السابق عبدالرقيب فتح أن ‏انشاء غرفة العمليات المشتركة لعدد من المحاور التابعة للشرعية خطوة في الاتجاه الصحيح.

واضاف فتح: حيث ستدير غرفة العمليات المشتركة تلك محاور القوات التي تتمركز في أهم المناطق الحالية والاستراتيجية الداعمة لتحرير صعدة والحديدة وتعز وإب وحجة..

مثل هذه الاعمال الميدانية تعكس وحدة الاهداف وتنهي التنظير في كل وسائل التواصل الاجتماعي حول اهمية توحيد صف الشرعية.

وأشار إلى أن الاعمال الميدانية وتوحيد اليات عملها هي الوسيلة الفاعلة لردع همجية الميليشيات الحوثية واعادتها الي طريق السلام العادل والشامل من اجل اليمن وىفع معاناة ابنائه.

وتابع: كل الوسائل الاخرى ستجد طريقها عبر هكذا اعمال في الميدان دون سواها.

واختتم: كل التقدير لأصحاب الفكرة والمستجيبين لها ودعوة صادقة لجعلها بداية لتاسيس العمل الميداني المشترك والموحد من اجل مواجهة الميليشيات الحوثية وخطط ايران في المنطقة ككل.