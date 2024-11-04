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وزير سابق يعلق على إنشاء غرفة العمليات المشتركة لعدد من المحاور التابعة للشرعية - أخبار كلمتك

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وزير سابق يعلق على إنشاء غرفة العمليات المشتركة لعدد من المحاور التابعة للشرعية - أخبار كلمتك

وزير سابق يعلق على إنشاء غرفة العمليات المشتركة لعدد من المحاور التابعة للشرعية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 09:27 صباحاً - كلمتك/ خاص

قال وزير الإدارة المحلية السابق عبدالرقيب فتح أن ‏انشاء غرفة العمليات المشتركة لعدد من المحاور التابعة للشرعية خطوة في الاتجاه الصحيح.

واضاف فتح:  حيث ستدير غرفة العمليات المشتركة تلك محاور القوات التي تتمركز  في أهم المناطق  الحالية والاستراتيجية الداعمة لتحرير  صعدة والحديدة وتعز وإب وحجة..
مثل هذه الاعمال الميدانية تعكس وحدة الاهداف وتنهي التنظير في كل وسائل التواصل الاجتماعي حول اهمية توحيد صف الشرعية.

وأشار إلى أن الاعمال الميدانية وتوحيد اليات عملها هي الوسيلة الفاعلة لردع همجية الميليشيات الحوثية واعادتها الي طريق السلام العادل والشامل من اجل اليمن وىفع معاناة ابنائه.

وتابع: كل الوسائل الاخرى ستجد طريقها عبر هكذا اعمال في الميدان دون سواها.

واختتم: كل التقدير لأصحاب الفكرة والمستجيبين لها ودعوة صادقة لجعلها بداية لتاسيس العمل الميداني المشترك والموحد من اجل مواجهة الميليشيات الحوثية وخطط ايران في المنطقة ككل.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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