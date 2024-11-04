يحدث الان .. عقد ثاني جلسات محاكمة قاتل نجل شقيقته في تعز - أخبار كلمتك

عقدت اليوم الاثنين ثاني جلسة محاكمة الجاني / محمد غانم قاتل الطفل / محمد هيثم مكلفت بمحكمة استئناف تعز ، بعد تأجيل رئيس المحكمة القاضي / رزاز الشعبي جلسة الاثنين الفائت الى الغد ، نظرا لتعمد محامي الجاني الاستاذ / توفيق الشعيبي عدم الحضور والمثول امام المحكمة .

يشار الى ان هذه القضية لم تأخذ اسبوع زمن لدى سلطات الامن والساحل ابتداء من اجهزة الامن مرورا بالنيابة وانتهاء بمحكمة المخا ليصدر الحكم الابتدائي بالاعدام والتعزير .

وطالب مواطنون في وقت سابق محكمة استئناف تعز ان تبدأ بسير اجراءات المحاكمة وان تحقق العدالة سريعا ، وان لا تخضع لمراوغات المحامين وتمكينهم من تمرير لعبة المماطلة ، ويكفي اولياء الدم وجعهم ، فلا ينقصهم الفحرة والملاحقة والغرامة والتعب ...

من/ أحمد حمدي