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يحدث الان .. عقد ثاني جلسات محاكمة قاتل نجل شقيقته في تعز - أخبار كلمتك

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يحدث الان .. عقد ثاني جلسات محاكمة قاتل نجل شقيقته في تعز - أخبار كلمتك

يحدث الان .. عقد ثاني جلسات محاكمة قاتل نجل شقيقته في تعز - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 08:35 صباحاً - كلمتك/ خاص

عقدت اليوم الاثنين ثاني جلسة محاكمة الجاني / محمد غانم قاتل الطفل / محمد هيثم مكلفت بمحكمة استئناف تعز ، بعد تأجيل رئيس المحكمة القاضي / رزاز الشعبي جلسة الاثنين الفائت الى الغد ، نظرا لتعمد محامي الجاني الاستاذ / توفيق الشعيبي عدم الحضور والمثول امام المحكمة .

يشار الى ان هذه القضية لم تأخذ اسبوع زمن لدى سلطات الامن والساحل ابتداء من اجهزة الامن مرورا بالنيابة وانتهاء بمحكمة المخا ليصدر الحكم الابتدائي بالاعدام والتعزير .

وطالب مواطنون في وقت سابق محكمة استئناف تعز ان تبدأ بسير اجراءات المحاكمة وان تحقق العدالة سريعا ، وان لا تخضع لمراوغات المحامين وتمكينهم من تمرير لعبة المماطلة ، ويكفي اولياء الدم وجعهم ، فلا ينقصهم الفحرة والملاحقة والغرامة والتعب ...  

من/ أحمد حمدي

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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