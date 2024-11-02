مقتل 4 عناصر من مجموعات موالية لإيران في ضربات أمريكية بسوريا - أخبار كلمتك

مقتل 4 عناصر من مجموعات موالية لإيران في ضربات أمريكية بسوريا - أخبار كلمتك

شيخ الأزهر يقطع زيارته لأذربيجان لتلقي العزاء في وفاة شقيقته الكبرى - أخبار كلمتك

شيخ الأزهر يقطع زيارته لأذربيجان لتلقي العزاء في وفاة شقيقته الكبرى - أخبار كلمتك

الأزهر ينعي شقيقة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - أخبار كلمتك

الأزهر ينعي شقيقة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - أخبار كلمتك

لليوم الرابع، اتحاد الكرة يستقبل أوراق المرشحين لانتخابات الجبلاية - أخبار كلمتك

لليوم الرابع، اتحاد الكرة يستقبل أوراق المرشحين لانتخابات الجبلاية - أخبار كلمتك

الجار الطيب نعمة .. الدكتور علي المقطري انموذجا(مؤثر) - أخبار كلمتك

الجار الطيب نعمة .. الدكتور علي المقطري انموذجا(مؤثر) - أخبار كلمتك

ضريب قوي يتسبب بأمر مؤسف في ذمار - أخبار كلمتك

ضريب قوي يتسبب بأمر مؤسف في ذمار - أخبار كلمتك

أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق - أخبار كلمتك

أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق - أخبار كلمتك

أول بوسترات دعائية لفيلم السيرة الذاتية A Complete Unknown - أخبار كلمتك

أول بوسترات دعائية لفيلم السيرة الذاتية A Complete Unknown - أخبار كلمتك

مدافع عربي على رأس المرشحين لتدعيم صفوف ريال مدريد - أخبار كلمتك

مدافع عربي على رأس المرشحين لتدعيم صفوف ريال مدريد - أخبار كلمتك

موعد مباراة الزمالك والنصر الليبي القادمة - أخبار كلمتك

موعد مباراة الزمالك والنصر الليبي القادمة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

تعرف على اخر التغييرات لصالح هؤلاء - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تعرف على اخر التغييرات لصالح هؤلاء - أخبار كلمتك

تعرف على اخر التغييرات لصالح هؤلاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 2 نوفمبر 2024 05:06 مساءً - كلمتك: خاص

كشفت مصادر عن آخر تطورات التغييرات الجذرية التي تقوم بها مليشيا الحوثي 
واكدت المصادر إن المليشيا قامت بنقل إدارة مصلحة التأهيل (مصلحة السجون) إلى وزارة العدل وحقوق الإنسان بدلا عن وزارة الداخلية.

واوضحت المصادر ان المليشيا قامت أيضا بدمج مصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك في مصلحة واحدة تسمى مصلحة الضرائب والجمارك

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

نجاة عامل بالكهرباء من الموت عقب تعرضه لصعقة كهربائية بعدن - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق