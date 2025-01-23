شراكة استراتيجية بين الشركة القابضة للمطارات وإحدى شركات الاتصالات - أخبار كلمتك

شراكة استراتيجية بين الشركة القابضة للمطارات وإحدى شركات الاتصالات - أخبار كلمتك

وزير الطيران المدني يلتقي المدير الإقليمي لشركة MedAire لدعم أوجه التعاون المشترك - أخبار كلمتك

وزير الطيران المدني يلتقي المدير الإقليمي لشركة MedAire لدعم أوجه التعاون المشترك - أخبار كلمتك

انخفاض أسعار النفط نحو 1% متأثرة بمخاوف زيادة المعروض - أخبار كلمتك

انخفاض أسعار النفط نحو 1% متأثرة بمخاوف زيادة المعروض - أخبار كلمتك

الرقابة المالية تشارك للسنة الثالثة على التوالي في فعاليات معرض القاهرة الدولي - أخبار كلمتك

الرقابة المالية تشارك للسنة الثالثة على التوالي في فعاليات معرض القاهرة الدولي - أخبار كلمتك

وزيرا الثقافة والاتصالات يُعلنان انطلاق  تطبيق "كتاب" - أخبار كلمتك

وزيرا الثقافة والاتصالات يُعلنان انطلاق  تطبيق "كتاب" - أخبار كلمتك

ترامب: خطة لتعزيز التصنيع والاستثمار في الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة - أخبار كلمتك

ترامب: خطة لتعزيز التصنيع والاستثمار في الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة - أخبار كلمتك

ترامب: المهاجرون غير الشرعيين ينهبون ثروات أمريكا وخطة لخفض الضرائب على المصانع - أخبار كلمتك

ترامب: المهاجرون غير الشرعيين ينهبون ثروات أمريكا وخطة لخفض الضرائب على المصانع - أخبار كلمتك

ترامب: العالم سوف يعمه السلام خلال ولايتي الحالية - أخبار كلمتك

ترامب: العالم سوف يعمه السلام خلال ولايتي الحالية - أخبار كلمتك

استمرار التعادل السلبي بين الزمالك ومودرن سبورت بعد 30 دقيقة - أخبار كلمتك

استمرار التعادل السلبي بين الزمالك ومودرن سبورت بعد 30 دقيقة - أخبار كلمتك

التشكيل الرسمي لمباراة بورتو ضد أولمبياكوس في الدوري الأوروبي - أخبار كلمتك

التشكيل الرسمي لمباراة بورتو ضد أولمبياكوس في الدوري الأوروبي - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

وزير قطاع الأعمال يستعرض مستجدات الموقف التنفيذي للمجمع الصناعي الجديد بكفر الدوار - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وزير قطاع الأعمال يستعرض مستجدات الموقف التنفيذي للمجمع الصناعي الجديد بكفر الدوار - أخبار كلمتك

وزير قطاع الأعمال يستعرض مستجدات الموقف التنفيذي للمجمع الصناعي الجديد بكفر الدوار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 23 يناير 2025 06:20 مساءً - عقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا لمتابعة تطورات العمل ومستجدات مشروع المجمع الصناعي الجديد بشركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بمدينة كفر الدوار، في إطار المتابعة المستمرة للموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج.

تم خلال الاجتماع استعراض كافة جوانب المشروع، والموقف التنفيذي لتطوير القلعة الصناعية بصباغي البيضا في مختلف المواقع التي يشملها، من سير الأعمال الإنشائية للمصانع وأعمال البنية التحتية وشبكات المياه والصرف الصحي وأعمال الطرق، والتجهيزات لتركيب المعدات والآلات الحديثة التي سيتم استخدامها في الإنتاج وبدء التشغيل، ومراجعة تفاصيل الجدول الزمني لتنفيذ هذه الأعمال، وذلك بحضور اللواء عصام جلال رئيس الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة والوفد المرافق، والدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، ورشا عمر مساعد الوزير، والمهندس محمد الخضراوي العضو المنتدب لشركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، وممثلي مكتب الرائد للاستشارات الهندسية.

متكاملة لصناعة الغزل والنسيج

 

ويضم المجمع الجديد عدد 6 مصانع متكاملة لصناعة الغزل والنسيج  (الغزل، تحضيرات النسيج 1، تحضيرات النسيج 2، النسيج، الصباغة، التفصيل) على مساحة نحو 338 ألف متر مربع، بالإضافة إلى محطة الكهرباء، وتبلغ الطاقات الإنتاجية المستهدفة سنويا بعد التطوير، 10 آلاف طن من الغزول، و45 مليون متر نسيج، و8 ملايين قطعة ملابس.

 

وأكد المهندس محمد شيمي على أهمية هذا المجمع ضمن خطة الدولة الاستراتيجية لتطوير صناعة الغزل والنسيج، مشيرًا إلى أن المشروع يهدف إلى إعادة إحياء هذه الصناعة الحيوية التي تشكل جزءًا أساسيًا من الاقتصاد الوطني، ويعزز قدرة مصر على المنافسة في الأسواق العالمية، ويعكس الجهود المستمرة للوزارة في تعزيز القدرة الإنتاجية للشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، مشيرا إلى أن هذا المشروع لا يمثل فقط خطوة لتحديث البنية التحتية لصناعة الغزل والنسيج، بل أيضًا لتحسين جودة المنتجات وتعزيز الإنتاجية، مع التركيز على الاستدامة البيئية وتطبيق أحدث المعايير التكنولوجية في التصنيع.

 

وأوضح وزير قطاع الأعمال العام أن مجمع صباغي البيضا يأتي ضمن مشروعات المرحلة الثالثة والأخيرة من المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود والعمل المتواصل وتسريع تنفيذ المشروع والمتابعة اليومية والميدانية لضمان الانتهاء من الأعمال وفق الجداول الزمنية المقررة والبدء في عمليات التشغيل، مع الاهتمام بالبرامج التدريبية للعاملين لرفع كفاءتهم وتأهيلهم للتعامل مع الماكينات الحديثة ورفع الوعي بأهمية مشروع التطوير.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

الرقابة المالية تعدل قواعد وضوابط استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة لتعزيز وكفاءة أدائها - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق