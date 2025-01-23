التمثيل التجارى: زيارة مرتقبة لوفد رجال أعمال من لاتفيا إلى القاهرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 23 يناير 2025 04:55 مساءً - عقد الوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله- رئيس التمثيل التجاري اجتماعًا مع السفير Andris Razāns، سفير لاتفيا بالقاهرة – وIeva Juste، المسئولة عن الشئون التجارية والاقتصادية بسفارة جمهورية لاتفيا في القاهرة، بمشاركة وزير مفوض تجاري ناصر حامد- مدير إدارة شئون الاتحاد الأوروبي بالتمثيل التجاري ونجلاء عقل ممثلة عن الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.

يأتى ذلك في إطار جهود التمثيل التجاري المكثفة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والشركاء الأوروبيين.



سفير لاتفيا بالقاهرة: العلاقات السياسية الراسخة والمتميزة بين مصر ولاتفيا

في مستهل الاجتماع، أشاد السفير/Andris Razāns،سفير لاتفيا بالقاهرة بالعلاقات السياسية الراسخة والمتميزة بين مصر ولاتفيا، وتعدد الزيارات واللقاءات المتبادلة بين الجانبين معربًا عن تطلعه إلى تعزيز مستوي التعاون الاقتصادي بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.

وتناول الاجتماع سبل تعزيز آفاق التعاون مع الجانب اللاتفي خلال المرحلة المقبلة مع التركيز على الاستثمار في اقتصاد المعرفة والتقنيات الرقمية، والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة واستعراض سبل زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وكذا تعزيز الاستثمارات اللاتفية إلى مصر

تنظيم زيارة إلى القاهرة لوفد من رجال الأعمال اللاتفي إلى مصر خلال هذا العام

كما تم الاتفاق على قيام الجانب اللاتفي بتنظيم زيارة إلى القاهرة لوفد من رجال الأعمال الى مصر خلال هذا العام بهدف التعرف على فرص الاستثمار المتاحة في مصر والمستجدات التشريعية الخاصة ببيئة الاستثمار بحيث يتم عقد لقاءات B2B مع رجال الأعمال المصريين في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

كما تم التأكيد على ضرورة التركيز على جذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة المرتفعة والارتقاء بالصناعات التي تتمتع فيها مصر بمزايا نسبية على نحو ينعكس على إنتاجيتها ويعزز من مساهمتها في الاقتصاد.

كما تم التأكيد علي أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين وتنميتها على كافة المستويات لاسيما التجارية والاستثمارية من خلال دعم التعاون المباشر بين المؤسسات الحكومية المعنية بترويج التجارة والاستثمار، وكذا تبادل المعلومات، وتعزيز القدرات الصناعية، بالإضافة إلى تشجيع الشركات ومجتمعي الأعمال في البلدين على الاستثمار ورفع التبادل التجاري، وتبادل البعثات التجارية، وتسهيل وصول مجتمعي الأعمال إلى أسواق البلدين.

وتجدر الإشارة في هذا الخصوص إلى ان الصادرات المصرية الى لاتفيا حققت زيادة مستمر خلال السنوات الأخيرة، حيث زادت من نحو 3.9 مليون دولار عام 2019 الى نحو 10.6 مليون يورو عام 2023، كما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2023 نحو 48.5 مليون دولار.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.