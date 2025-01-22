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وزير الاستثمار يناقش خطط التوسع المستقبلية لشركة دانا غاز في مصر - أخبار كلمتك

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وزير الاستثمار يناقش خطط التوسع المستقبلية لشركة دانا غاز في مصر - أخبار كلمتك

وزير الاستثمار يناقش خطط التوسع المستقبلية لشركة دانا غاز في مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 11:10 مساءً - عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية  على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي 2025" بمدينة دافوس السويسرية، لقاءا مع  ريتشارد هول الرئيس التنفيذي لشركة دانا غاز لاستعراض فرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري في قطاع الطاقة، وكذا لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الدولة والشركة في إطار دعم التوجهات الاستثمارية في قطاع الطاقة.

وقال الوزير إن الوزارة حريصة على توفير بيئة استثمارية جاذبة تساهم في تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك من خلال تقديم التسهيلات اللازمة والعمل على تذليل كافة التحديات التي قد تواجه الشركات الأجنبية العاملة في مصر.

القطاعات الاستراتيجية مثل قطاع الطاقة

 

وأكد «الخطيب» أن الحكومة المصرية تضع على رأس أولوياتها دعم القطاعات الاستراتيجية مثل قطاع الطاقة، حيث تعمل على تسهيل الإجراءات التشريعية والتنظيمية التي تساهم في زيادة استثمارات الشركات الكبرى.

وأضاف الوزير أن شركة دانا غاز تعد من الشركاء الرئيسيين للدولة في مجال الطاقة، مشيرا إلى استعداد الوزارة لدعم خطط الشركة التوسعية في السوق المصري لتلبية احتياجات الطاقة المتزايدة وتعزيز استدامة المصادر.

خطط التوسع المستقبلية لشركة دانا غاز

 

ولفت «الخطيب» إلى أن اللقاء استعرض خطط التوسع المستقبلية لشركة دانا غاز في مصر، بما في ذلك المشروعات المشتركة لتطوير حقول الغاز الجديدة، وتحقيق النمو المستدام في هذا القطاع الحيوي.

وأشار الوزير إلى أهمية تحقيق التكامل بين الجهود الحكومية وشركات القطاع الخاص لتطوير البنية التحتية في قطاع الطاقة، والانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة.

 

ومن جانبه أكد  ريتشارد هول الرئيس التنفيذي لشركة دانا غاز رغبة الشركة في تعزيز تواجدها في السوق المصري بشكل أكبر، مستعرضًا استراتيجية الشركة لتوسيع نطاق استثماراتها في مصر خلال السنوات القادمة.

كما أشاد هول بمستوى التعاون المثمر مع الحكومة المصرية، معربا عن تفاؤله بالتحسن الكبير في بيئة الاستثمار نتيجة للإصلاحات الاقتصادية الأخيرة.

وأضاف أن شركة دانا غاز ستواصل العمل وفق استراتيجية طموحة تهدف إلى تعزيز شراكتها مع مصر، وتحقيق الفوائد الاقتصادية المتبادلة، سواء من خلال زيادة إنتاج الغاز أو تعزيز قدرات الاقتصاد المصري في هذا المجال.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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