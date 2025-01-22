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أسعار الذهب فى الإمارات اليوم الأربعاء 2025.1.22 - أخبار كلمتك

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أسعار الذهب فى الإمارات اليوم الأربعاء 2025.1.22 - أخبار كلمتك

أسعار الذهب فى الإمارات اليوم الأربعاء 2025.1.22 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 08:25 مساءً - ارتفعت أسعار الذهب بصورة طفيفة فى تعاملات اليوم الاربعاء في أسواق الإمارات.

وجاءت أسعار الذهب في الإمارات، وفقا لآخر تحديث لها في الأسواق على النحو التالى:

سعر الذهب في الإمارات اليوم 

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 334 درهمًا.

بلغ سعر عيار الذهب عيار 22 نحو 309 دراهم.

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 299 درهما.

بلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 256 درهمًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 2396 درهما.

أسعار الذهب في البورصة 

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا اليوم الأربعاء، لتصل إلى أعلى مستوى لها في 11 أسبوعًا، مدعومة بانخفاض الدولار وزيادة الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن بسبب حالة عدم اليقين المحيط بسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية.

بورصة الذهب

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% ليصل إلى 2748.58 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:05 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى منذ الخامس من نوفمبر الماضي في وقت سابق من الجلسة.

 كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.1% إلى 2763.40 دولار.

فرض رسوم جمركية

وقد أدى امتناع ترامب عن فرض رسوم جمركية في أول يوم له في المنصب إلى تراجع الدولار، مما جعل الذهب أكثر جاذبية للمشترين الأجانب. 

ويُعتبر الذهب استثمارًا آمنًا في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي.


كما تعهد ترامب بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي، وأعلن أن إدارته تناقش فرض رسوم بنسبة 10% على السلع المستوردة من الصين اعتبارًا من الأول من فبراير المقبل.

من جهة أخرى، قد تفقد الذهب جاذبيته كوسيلة تحوط ضد التضخم إذا أدت سياسات ترامب إلى ارتفاع معدلات التضخم، مما قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وهو ما يقلل من جاذبية الذهب الذي لا يدر عوائد.

 

سعر الفضة اليوم

فيما يخص العملات النفيسة الأخرى، استقر سعر الفضة عند 30.85 دولار للأوقية، وارتفع سعر البلاديوم بنسبة 0.1% ليصل إلى 958.11 دولار، بينما استقر سعر البلاتين عند 944.05 دولار.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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