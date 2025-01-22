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وزير الاستثمار يبحث مع "أجيليتي" مستجدات مشروع تطوير منطقة لوجستية بالعين السخنة - أخبار كلمتك

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وزير الاستثمار يبحث مع "أجيليتي" مستجدات مشروع تطوير منطقة لوجستية بالعين السخنة - أخبار كلمتك

وزير الاستثمار يبحث مع "أجيليتي" مستجدات مشروع تطوير منطقة لوجستية بالعين السخنة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 07:25 مساءً - عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على هامش فعاليات "المنتدى الاقتصادي العالمي 2025" بمدينة دافوس السويسرية، لقاء مع طارق سلطان، نائب رئيس مجلس إدارة شركة "أجيليتي"، وهي إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال تقديم الخدمات اللوجستية، والتي تعمل ب 100 دولة حول العالم.

 

 تطوير منطقة لوجستية فى قناة السويس

 

وقال الوزير إن اللقاء ناقش مستجدات مشروع الشركة الحالي في مصر، الذي يهدف إلى تطوير منطقة لوجستية حديثة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة، والذي يسهم في تحديث منظومة الجمارك وتسهيل حركة التجارة.

وأوضح «الخطيب» أن المشروع، الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 60 مليون دولار، يعزز تنافسية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز لوجستي عالمي.

ودعا الوزير الشركة إلى زيادة استثماراتها في مصر، مؤكدًا التزام الحكومة بتوفير بيئة استثمارية محفزة تدعم الشراكات العالمية.

تقديم الخدمات اللوجستية

ومن جانبه، أشار  طارق سلطان نائب رئيس مجلس إدارة شركة "أجيليتي" العاملة في مجال تقديم الخدمات اللوجستية إلى خبرة الشركة في مجال أتمتة الجمارك، والتي تُعد واحدة من الركائز الأساسية التي يمكن أن تدعم تطوير نظام الجمارك في مصر.

واستعرض سلطان مشروع الشركة بالعين السخنة، والذي يقام على مساحة إجمالية تبلغ 100,000 متر مربع، حيث تغطي المرحلة الأولى 25,000 متر مربع، فيما ستغطي المرحلة الثانية 75,000 متر مربع، مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى إلى تقديم حلول مبتكرة لتعزيز كفاءة العمليات الجمركية، بما يساهم في دعم الاقتصاد المصري وزيادة تنافسية مصر كمركز لوجستي عالمي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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