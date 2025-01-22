وزير الاستثمار يلتقي رئيس مجموعة ماجد الفطيم لاستعراض مشروعاتها في مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 02:23 مساءً - في إطار مشاركة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بفعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي 2025 بمدينة دافوس السويسرية، فقد عقد الوزير لقاء مع أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لمجموعة ماجد الفطيم الإماراتية، حيث استعرض اللقاء مشروعات المجموعة الحالية والمستقبلية في السوق المصري.

وقال الوزير إن بيئة الاستثمار في مصر شهدت تحولات إيجابية واضحة في الأعوام الأخيرة، نتيجة للإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة لتعزيز مناخ الأعمال، مشيرا إلى اهتمام الدولة بتنمية وتطوير قطاع تجارة التجزئة وبما يسهم في توفير احتياجات المستهلكين بأسعار مناسبة.



الفرص والمقومات الاستثمارية في مصر

وأضاف «الخطيب» أن اللقاء استعرض الفرص والمقومات الاستثمارية في مصر، وكذا التدابير والإجراءات التي تتبناها الحكومة المصرية حاليا والمتعلقة بالسياسات المالية والنقدية والتجارية الهادفة للتيسير على المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة معدلات التجارة الخارجية لمصر.

الخطط التوسعية لمجموعة ماجد الفطيم الإماراتية

وأشار الوزير إلى حرص الوزارة على دعم الخطط التوسعية لمجموعة ماجد الفطيم الإماراتية وتوفير الفرص الاستثمارية المناسبة لإقامة المتاجر الجديدة، لافتا إلى أن هذه التوسعات ستسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير العديد من فرص العمل، مما يسهم في تسريع النمو في قطاع تجارة التجزئة.

وأكد «الخطيب» أن الحكومة تعمل على توفير الدعم الكامل والحوافز اللازمة للاستثمارات المحلية والأجنبية وبما يسهم خلق المزيد من فرص العمل وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي.

ومن جانبه أوضح أحمد جلال إسماعيل الرئيس التنفيذي لمجموعة ماجد الفطيم الإماراتية أن المجموعة تتطلع إلى تعزيز تواجدها في السوق المصري من خلال خطة توسعية تهدف إلى افتتاح المزيد من المتاجر مثل "سوبيكو" و"كارفور" في مختلف المناطق حيث تهدف هذه الخطط إلى تلبية احتياجات المستهلكين وتوفير فرص العمل.

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