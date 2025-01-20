بعد إطلاقها رسميًا، أورنچ تكشف الهواتف المتاحة لإجراء المكالمات عبر الواي فاي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 20 يناير 2025 03:55 مساءً - كشفت أورنچ مصر رسميا خدمة إجراء واستقبال المكالمات الصوتية عن طريق خدمة الواي فاي WiFi Calling، ما يتيح للمستخدمين تجربة اتصال أكثر كفاءة وجودة حتى في المناطق المغلقة تماما أو التي يصعب وصول تغطية شبكة الموبايل إليها.

كيفية إجراء مكالمات الواي فاي

وتعتمد الخدمة على تقنية متطورة تتيح تحويل المكالمات الصوتية عبر شبكة الواي فاي ثم إعادة بثها إلى شبكة المحمول، ولا تتطلب الخدمة الجديدة من أورنچ مصر سوى هاتف ذكي يدعم مكالمات الواي فاي.

وهي تقنية متوفرة في معظم الهواتف الجديدة، ولا يحتاج العميل إلى استخدام أي تطبيق إضافي بل سيقوم بإجراء المكالمة وفقا للطريقة المعتادة مع اختيار الاتصال عبر الواي فاي بعد إضافة هذا الخيار من إعدادات الجهاز، ليقوم العميل بالاتصال صوتيا أو إرسال رسائل نصية إلى أي رقم هاتف يريده تابع لأي مشغل وبنفس السعر العادي الذي توفره الباقة أو النظام.

اوضحت اورنچ انها توفر خدمة مكالمات الواي فاي تدريجيًا بناءً على نظام التشغيل، حيث أصبحت متاحة لمعظم الهواتف الذكية التي تعمل بنظام iOS وبعض الهواتف العاملة بنظام أندرويد على أن تشمل جاهزية الخدمة عددًا أكبر من إصدارات أندرويد، وليس فقط نظام iOS، لتشمل لاحقا جميع الهواتف العاملة بأنظمة التشغيل الأخرى، مع الالتزام بأعلى معايير الأمان.

كما أوضحت أورنچ مصر أنه من السهل إجراء واستقبال مكالمات الواي فاي بجودة ممتازة في أي وقت ووفق ضوابط أمنية فائقة، حتى في الأماكن التي تعيق عمل الشبكة التقليدية مثل الغرف المغلفة كثيفة الحوائط كالجراجات والبدرومات، أو الأماكن التي تشهد ازدحاما وضغطا على الشبكة العادية في المناسبات المختلفة، أو المناطق التي يضطرب استقرار الشبكات فيها بسبب ظروف الطقس الصعبة.

مكالمات بدون تكاليف إضافية

وأكد الدكتور أيمن أميري، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التكنولوجيا والمعلومات في أورنچ مصر، أن مكالمات الواي فاي تتيح إجراء واستقبال المكالمات والرسائل النصية بجودة فائقة دون أي تكاليف إضافية أو الحاجة للاشتراك في خطط منفصلة.

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