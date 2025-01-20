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رابطة السيارات تكشف توقعات "سوق المستعمل" خلال الربع الأول من 2025 - أخبار كلمتك

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رابطة السيارات تكشف توقعات "سوق المستعمل" خلال الربع الأول من 2025 - أخبار كلمتك

رابطة السيارات تكشف توقعات "سوق المستعمل" خلال الربع الأول من 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 20 يناير 2025 03:55 مساءً -  قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن سوق السيارات المستعمل يعاني من ركود بداية من مطلع عام 2025، خاصة أسعار السيارات المستعملة التي يصل سعرها إلى نحو 500 ألف جنيه. 

 

مبيعات السيارات المستعملة في مصر 

 وأوضح أبو المجد، أن هناك نشاطا في مبيعات بعض السيارات المستعملة والتي يقل سعرها عن المليون فيما أقل؛ من السيارات اليابانية والكورية الشهيرة التي عليها إقبال كبير وطلب في السوق المحلي. 

 وتابع رئيس تجار السيارات، أن الفترة الحالية لم تشهد زيادة في أسعار السيارات المستعملة بصفة عامة؛ مما يؤدي لاستقرار سوق المستعمل في مصر، لافتا إلي أن حالة الاستقرار نسبية خاصة أن هناك ماركات سيارات عليها إقبال كبير في سوق المستعمل وهي التي يمكن أن ترتفع أسعارها في الفترة المقبلة.

وأشار أسامة أبو المجد، إلي أن الربع الاول من عام 2025، سيشهد نشاطا في حركةً المبيعات في حال استقر سوق السيارات الجديدة، إضافة إلى استقرار سعر الدولار وتوافر معروض كافي من السيارات، الذي سيؤدي ذلك الي عودة الحركة لسوق السيارات المستعملة مع الخروج من حالة الركود وبدء الرواج وذلك في الربع الأول من عام 2025 وبالتحديد في نهايته.

 

وعلى صعيد آخر؛ ارتفعت أسعار سيارات فيات في أولى أشهر العام الجديد 2025، داخل السوق المصري، بقيمة تصل نحو 10 آلاف جنيه شكلت طرزات فيات تيبو سيدان مانيوال.

 

ارتفاع سعر فيات تيبو سيدان مانيوال
وجاءت الزيادة الجديدة التي لحقت اسعار السيارات فيات، داخل السوق المحلي وهي كالتالي:

يصل سعر تيبو سيدان مانيوال 780 ألف جنيه بدلًا من 770 ألف جنيه بزيادة 10 آلاف جنيه.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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