الحد الأقصى في قرض توصيل الغاز من البنك الزراعي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 17 يناير 2025 05:05 مساءً - يبحث العديد من عملاء البنك الزراعي المصري عن الحد الأقصى لعملية تمويل قرض توصيل الغاز الطبيعي.

وأوضح مسئولون البنك الزراعي أن الحد الأقصى الممنوح للعملاء من خلال قرض توصيل الغاز الطبيعي هو 9555 جنيه للعميل.

واستحدث البنك الزراعي برنامجا تمويليا مخصصا لتمويل توصيل وتركيب الغاز الطبيعي للمنازل والمحال التجارية في إطار الدور التنموي الذي يقوم به البنك لتحقيق التنمية الريفية.

قرض توصيل الغاز للمنازل

وقع البنك بروتوكولات تعاون مع شركة (تاون جاس) وشركة (مودرن جاس) في محافظات القاهرة الكبرى وقنا وسوهاج ومرسى مطروح بهدف تفعيل اعتماد برامج التمويل.

حد الإقراض :

6555 جنيها للوحدة الواحدة

أجل التمويل:

3 سنوات

مشروع البيوجاز

يحرص البنك الزراعي المصري على تمويل مشروع البيوجاز في إطار دوره لتحقيق التنمية الريفية والمستدامة.

كما يأتي القرض في إطار سعي البنك الزراعي لتعميق الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة كبديل لموارد الطاقة التقليدية مثل الكهرباء والمشتقات البترولية باهظة التكاليف.

علاوة على ما ينتج عنه من أسمدة عضوية تستخدم في الزراعة بالإضافة إلى ما يحققه مشروع البيوجاز من الفوائد الاقتصادية العديدة للمزارعين وفوائد بيئية كثيرة

تحفيز المزارعين

ويعمل البنك الزراعي على تحفيز المزارعين على تنفيذ هذا المشروع لتوفير الوقود والكهرباء والسماد العضوي من خلال تدوير المخلفات الزراعية الحيوانية بطريقة اقتصادية وآمنة صحيا لحماية البيئة من التلوث

ويمكن للمزارع الذي يمتلك 4 رؤوس ماشية كحد ادنى للبدء في تنفيذ وحدة إنتاج بيوجاز في منزله أو أرضه بتمويل سريع وفائدة بسيطة وإجراءات سهلة.

الفئات المستهدفة:

المزارعين ومربي الثروة الحيوانية

مجالات التمويل:

تمويل شراء وحدات معالجة المخلفات العضوية

حد التمويل:

حد أدني 8000 جنيه

حد أقصى 12000 جنيه حسب حجم البئر

أجل التمويل:

أجل سداد حتى 36 شهرًا

المميزات:

سعر عائد مميز

تسهيلات في السداد

سهولة الإجراءات

الشروط والضوابط:

أن يمتلك العميل 4 رؤوس ماشية كحد ادنى

المستندات المطلوبة:

بطاقة الرقم القومي سارية

عرض سعر من الشركة المنفذة

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