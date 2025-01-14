وزير خارجية الاحتلال: لدينا إرادة حقيقية لإنجاز صفقة غزة - أخبار كلمتك

وزير خارجية الاحتلال: لدينا إرادة حقيقية لإنجاز صفقة غزة - أخبار كلمتك

مبيعات "جيلي" الإجمالية تتجاوز 2 مليون سيارة خلال 2024 - أخبار كلمتك

مبيعات "جيلي" الإجمالية تتجاوز 2 مليون سيارة خلال 2024 - أخبار كلمتك

الاعلامي وفي العريمي يخرج عن صمته ويدلي بتصريح يكشف تفاصيل دهفه للمعلم بمظاهرة عدن - أخبار كلمتك

الاعلامي وفي العريمي يخرج عن صمته ويدلي بتصريح يكشف تفاصيل دهفه للمعلم بمظاهرة عدن - أخبار كلمتك

المبعوث الأممي يختتم زيارته للعاصمة الرياض بشأن الأزمة اليمنية ويكشف عن هذا الأمر - أخبار كلمتك

المبعوث الأممي يختتم زيارته للعاصمة الرياض بشأن الأزمة اليمنية ويكشف عن هذا الأمر - أخبار كلمتك

الدوري الإنجليزي، نوتنجهام فورست يتقدم على ليفربول 1-0 في الشوط الأول (فيديو) - أخبار كلمتك

الدوري الإنجليزي، نوتنجهام فورست يتقدم على ليفربول 1-0 في الشوط الأول (فيديو) - أخبار كلمتك

بمشاركة عبد المنعم، تعادل سلبي بين باستيا ونيس بالشوط الأول في كأس فرنسا - أخبار كلمتك

بمشاركة عبد المنعم، تعادل سلبي بين باستيا ونيس بالشوط الأول في كأس فرنسا - أخبار كلمتك

واشنطن: اقتراب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

واشنطن: اقتراب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

لحظة إطلاق القمر الاصطناعي «محمد بن زايد سات» من قاعدة أمريكية (فيديو) - أخبار كلمتك

لحظة إطلاق القمر الاصطناعي «محمد بن زايد سات» من قاعدة أمريكية (فيديو) - أخبار كلمتك

إعادة إعمار غزة، تقديرات بوصول التكلفة لـ 80 مليار دولار وهذه هي أبرز العقبات - أخبار كلمتك

إعادة إعمار غزة، تقديرات بوصول التكلفة لـ 80 مليار دولار وهذه هي أبرز العقبات - أخبار كلمتك

آداء البورصات الخليجية خلال جلسة منتصف الأسبوع - أخبار كلمتك

آداء البورصات الخليجية خلال جلسة منتصف الأسبوع - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

زياد بهاء الدين يلخص أزمات مصر ويطرح نموذجا آخر للإصلاح - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
زياد بهاء الدين يلخص أزمات مصر ويطرح نموذجا آخر للإصلاح - أخبار كلمتك

زياد بهاء الدين يلخص أزمات مصر ويطرح نموذجا آخر للإصلاح - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 11:00 مساءً - قال الدكتور زياد بهاء الدين الخبير الاقتصادي: إننا ما زلنا نتكلم في حاجات على هامش الحاجات الأساسية اللي من المفروض تطلعنا من الأزمة الاقتصادية اللي إحنا فيها".

 

حجم الإصلاح 

وأضاف خلال تصريحات ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة “أون”: “ حجم الإصلاح المطلوب تجاوز كتير اللي كنا بنطالب بيه، والدنيا بتجري”.

تجنب الهاوية في 2024 والأزمة الاقتصادية مستمرة

ولفت زياد بهاء الدين: نجحنا في تجنب الهاوية في 2024، ولكن لم نفعل ما يمكن أن يجعلنا  نخرج من الأزمة الاقتصادية، موضحًا: المسألة ليست بيع تلات أو أربع شركات، ولكن هل الدولة مازالت تزاحم القطاع الخاص أم لا.

اتباع نموذج اَخر للإصلاح

وأوضح:"الإصلاح في كل المراحل الماضية اقترن برفع الأسعار بالفعل، ومن المفترض الفترة المقبلة أن نتبع نموذجا آخر للإصلاح يشمل التشغيل وفتح الاقتصاد أمام القطاع الخاص، وزيادة الإنتاج".

بقاء الدعم والحوار مع القطاع الخاص

 

وأشار بهاء الدين: اتجاه الدولة للحوار مع القطاع الخاص مهم جدًا، لكن لازم يقعدوا مع الكبير والصغير، لافتًا إلى أننا محتاجين إن الدعم لا يختفي، ولكن يذهب إلى مستحقيه، ولا يشجع على عدم الكفاءة وعدم الإنتاج.


 قانون الانتخابات والإصلاح السياسي

وأكد:"الناس غير فاعلين في الانتخابات عشان قانون الانتخابات، والإصلاح السياسي لا يمكن أن يقتصر على إنشاء حزب أو اتنين جداد، ولكن يجب أن يكون أعمق بكتير، زي قانون الانتخابات اللي هو أساس المشكلة".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

كم سجل سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء؟ - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق